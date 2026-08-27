Mónica García respalda a Cruz Roja ante las protestas en Ceuta: "Está haciendo un trabajo espectacular"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras su reunión con el presidente de Ceuta, a 16 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este jueves su respaldo a Cruz Roja Española ante las protestas registradas en Ceuta contra la presencia de migrantes en distintos puntos de la ciudad y ha destacado el trabajo "espectacular" que, a su juicio, está realizando la organización en el ámbito humanitario y sanitario.

"Cruz Roja está haciendo un trabajo espectacular en el aspecto humanitario y sanitario. Todo mi reconocimiento y apoyo frente a quienes les señalan, incluidos los señalamientos velados", ha señalado García en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.

Las palabras de la ministra se producen después de que decenas de vecinos de Ceuta hayan formado este jueves un cordón humano para impedir el paso de dos vehículos de Cruz Roja que pretendían acceder a la zona de la playa del Trampolín, donde permanecen cientos de migrantes en situación irregular y donde la organización realiza repartos de comida.

Los vehículos han tenido finalmente que abortar su entrada a petición de la Policía Nacional, debido al corte del tráfico rodado que los manifestantes mantienen en la carretera de Benítez.

Los ciudadanos concentrados han bloqueado el paso de los vehículos mientras coreaban consignas como "fuera la Cruz Roja", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "no me voy a ir de Ceuta, no me van a echar". También han reclamado que "nos devuelvan nuestra vida" porque, según han señalado, "no podemos vivir así".