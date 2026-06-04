Mónica García reivindica los medicamentos biosimilares como una herramienta clave para garantizar la equidad en el SNS

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reivindicado el papel de los medicamentos biosimilares como una herramienta clave para garantizar la equidad y el acceso a los tratamientos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), al tiempo que ha destacado que la competencia que generan permite ampliar la atención a más pacientes, incorporar nuevas innovaciones y reforzar la sostenibilidad del sistema.

"El resultado es un sistema sanitario que tiene muchísima más capilaridad y mucha más capacidad de llegar a más pacientes para financiar nuevas indicaciones terapéuticas, para poder seguir avanzando en la investigación e incorporar innovaciones", ha señalado García durante su intervención en la Jornada Nacional de Biosimilares, organizada por la Asociación Española de Biosimilares (BioSim).

García ha subrayado que la biomedicina atraviesa un "momento histórico" impulsado por los avances tecnológicos y la innovación terapéutica, con el desarrollo de terapias avanzadas, medicamentos biológicos y terapias génicas cada vez más sofisticadas.

Según ha explicado, estos progresos están permitiendo tratamientos más personalizados, nuevas indicaciones y abordajes terapéuticos que están transformando la práctica clínica y la forma de abordar las enfermedades.

En este sentido, ha señalado que el rápido avance de la biomedicina debe ir acompañado de un marco jurídico y regulatorio adecuado que aporte las garantías necesarias para que los pacientes puedan acceder a los mejores tratamientos en condiciones de seguridad.

"Lejos de competir con la innovación, los biosimilares son una condición que hace posible que los tratamientos sigan llegando a todos los ciudadanos", ha apuntado. La ministra ha afirmado que el Gobierno ha querido situar esta cuestión en el centro de la Estrategia Farmacéutica.

"Desde el año 2018, España ha avanzado de forma muy significativa en la incorporación de medicamentos biosimilares. No solamente ha aumentado el número de principios activos en las presentaciones disponibles, sino que además hemos reflejado una madurez alcanzada por el sector y un compromiso entre las Administraciones", ha sostenido.

Asimismo, García ha asegurado que los resultados de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 comienzan a ser visibles y ha destacado que España ha reforzado su posición y relevancia en el sector, tanto frente a los países de su entorno como a escala internacional.

"Esto no sucede por casualidad, sino porque va de la mano de la política pública orientada a compatibilizar la innovación, sostenibilidad. Además, hay sectores que empujan y que trabajan de manera concienciada con todo lo que supone nuestro sistema de valores del Sistema Nacional de Salud", ha detallado García.

Por último, la titular de Sanidad ha recordado que el Ministerio tiene todavía pendiente llevar al Congreso el Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, aunque no ha puesto fecha para su tramitación.

AHORRO DE 2.400 MILLONES DE EUROS DURANTE 2025

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), Joaquín Rodrigo, ha destacado que los medicamentos biosimilares generaron un ahorro de 2.400 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2025, recursos que, según ha precisado, se han podido reinvertir o redistribuir a otras necesidades de la política sanitaria.

Asimismo, ha señalado que actualmente existen 25 moléculas biológicas con biosimilares disponibles y ha avanzado que esta cifra podría triplicarse o incluso cuadruplicarse durante la próxima década.

Rodrigo también ha puesto en valor la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, que ha definido como un marco clave para ordenar prioridades, reforzar capacidades y avanzar hacia un ecosistema "más competitivo, resiliente y orientado al paciente". En ese sentido, ha trasladado el "máximo reconocimiento" de BioSim a la Estrategia.