Mónica García reivindica los avances en la atención al daño cerebral adquirido y defiende un enfoque social

La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en la conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, en el Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la necesidad de abordar el daño cerebral adquirido desde un "plano social" y ha destacado los "pasos enormes" que ha dado su departamento durante la legislatura, con iniciativas como la Estrategia Nacional del Ictus, la Estrategia para la Cronicidad y la modificación de la cartera de servicios de rehabilitación, además de las medidas desarrolladas en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales.

"El acompañamiento sanitario no termina cuando concluye el acto médico. Cuando firmas el alta, no termina nuestra responsabilidad, que va más allá de las consultas y los quirófanos", ha señalado García durante su intervención en la jornada 'Daño Cerebral Adquirido: cuando las cifras representan vidas', organizada por Daño Cerebral Estatal y celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, la ministra ha lamentado que, aunque el sistema sanitario español responde "con bastante celeridad" durante la fase aguda y cuenta con protocolos actualizados para abordar las intervenciones urgentes, existen carencias en la atención a la cronicidad y la dependencia

García ha reconocido que la información sobre esta discapacidad se encuentra dispersa, ya que no existe un código específico y porque puede tener múltiples causas, como un traumatismo, un ictus, un tumor o una parada cardiorrespiratoria.

La ministra ha calificado de "casi incomprensible" que, en plena era de los datos, los sistemas de información sanitaria no permitan integrar estos registros para conocer las causas del daño cerebral adquirido, los diagnósticos y, especialmente, las secuelas que presentan las personas afectadas.

"La atención a la salud de las personas no termina en el Ministerio de Sanidad. Empieza en el Ministerio de Sanidad, pero continúa en el Ministerio de Derechos Sociales, en el de Vivienda y en todos los ministerios, así como en todos los determinantes sociales que impactan directamente sobre nuestras familias", ha concluido.

LA PREVALENCIA DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO SIGUE SIN CONOCERSE

Durante la jornada se han presentado los datos de un informe elaborado por Andaira, que cifra en 141.792 las altas hospitalarias asociadas al daño cerebral adquirido registradas en España en 2024. Sin embargo, el estudio no ha podido determinar la prevalencia de esta discapacidad, es decir, cuántas personas viven con daño cerebral adquirido en el país.

"El informe permite disponer de datos de incidencia para conocer la situación actual, pero no ha sido posible determinar la prevalencia del daño cerebral adquirido en España, al no contar con datos suficientemente fiables en las bases de datos disponibles", ha apuntado la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos.

De las 141.792 altas hospitalarias asociadas al daño cerebral adquirido registradas en 2024, la mayoría corresponden a enfermedades cerebrovasculares, con 100.852 altas, el 71 por ciento del total. Los traumatismos craneoencefálicos constituyen la segunda causa más frecuente, con 26.726 altas, que representan el 19 por ciento.

En cuanto al perfil demográfico, el 71 por ciento de las altas corresponde a personas mayores de 65 años, con una edad media de 71,2 años. Por sexo, los hombres representan el 55 por ciento de las altas hospitalarias asociadas al daño cerebral adquirido, frente al 45 por ciento de las mujeres.

CÓDIGO ESPECÍFICO DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Cabellos ha subrayado la necesidad de disponer de datos precisos que permitan conocer cuántas personas viven con daño cerebral adquirido en España, así como sus principales características: secuelas, edad y sexo.

Según ha señalado, esta información permitiría dimensionar "mucho mejor" los recursos necesarios y conocer la evolución de las necesidades de las personas con discapacidad. "Nos va a permitir saber qué recursos y programas profesionales necesitamos en estos momentos y, además, prever cuáles serán necesarios en el futuro", ha añadido.

La presidenta de Daño Cerebral Estatal ha defendido la necesidad de avanzar hacia un reconocimiento específico del daño cerebral adquirido desde el alta hospitalaria. "Pero hay que dar un paso más, empezando por dar un nombre, una etiqueta tras el alta hospitalaria que indique 'daño cerebral adquirido' y seguir con un protocolo de actuación unificado durante toda la vida de estas personas, para conseguir que una vida salvada merezca ser vivida", ha concluido.