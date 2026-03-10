Mónica García reivindica el acceso universal a la sanidad frente al avance de la ultraderecha, el racismo y la exclusión

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reivindicado este martes el derecho al acceso universal a la sanidad para todas las personas que viven en España, "en un momento en el que en muchos lugares avanzan la ultraderecha, el racismo y las políticas de exclusión".

Así lo ha expresado en declaraciones enviadas por el Ministerio de Sanidad tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que garantiza la atención sanitaria pública a personas inmigrantes en situación irregular.

"Convertimos el acceso a la sanidad en una opción por defecto y reafirmamos un principio que es muy sencillo: la sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país", ha destacado García.

La nueva norma es un "paso decisivo" para que la universalidad "sea plena y sea efectiva", después de que, en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy abriera "una brecha" en el sistema sanitario. "Rompió esta universalidad y miles de personas quedaron fuera de la sanidad pública", ha criticado.

Este real decreto simplifica los trámites mediante una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia y recoge que la asistencia sanitaria comenzará desde el momento en el que se presente la solicitud, un documento que podrá iniciarse directamente en un centro sanitario.

"En definitiva, evitamos obstáculos y hacemos que el reconocimiento del derecho a la sanidad sea la opción por defecto", ha subrayado la titular de Sanidad. "Porque nuestra sanidad pública nació con la idea de que la salud es un bien común y cuando cuidamos la salud de todos cuidamos también la cohesión, la convivencia y la dignidad de toda la sociedad", ha añadido.

En este punto, ha recordado que el Gobierno ya ofreció "estabilidad y derechos" a las personas migrantes a través de la regularización extraordinaria, "frente a quienes sueñan con deportaciones", una medida a la que se suma este real decreto sanitario.

"Frente a quienes eligen el odio, la violencia y los bombazos, nosotros elegimos la solidaridad, el cuidado y la vida porque la solidaridad es también la mejor vacuna contra el miedo, el racismo y el odio. España elige cuidar, España elige garantizar el derecho a la salud y España elige que nadie tenga miedo cuando necesite atención sanitaria", ha finalizado.