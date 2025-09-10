Mónica García recuerda a los hosteleros que aún pueden presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley del tabaco

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado este miércoles a los hosteleros que aún pueden presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros, en respuesta a las quejas del sector, que ha calificado de "desproporcionada" la prohibición de fumar en terrazas.

"Esta ley pasa por una primera vuelta. Tiene todavía un recorrido. Empieza la consulta pública y pueden alegar cualquier cosa", ha declarado García durante una entrevista en el programa 'Todo es mentira' de la cadena Cuatro, y recogida por Europa Press.

Durante su intervención, García ha resaltado que los argumentos del sector hostelero contra estas medidas son "los mismos" que en 2010, que prohibía fumar en los espacios públicos cerrados, y que "a nadie le cuesta nada levantarse un momentito" a fumar alejados del resto de personas y no molestarlas.

"Los bares y los restaurantes son lugares de ocio, son lugares de sociabilidad. Y ellos mismos pueden ser agentes de salud, pueden ser para proteger a sus clientes, para proteger a sus trabajadores, para proteger el entorno, para proteger la salud de la comunidad, la salud laboral", ha recalcado.

García también ha alegado que su cartera se ha reunido con el sector hostelero cuando se comenzó a elaborar esta ley, y que en la actualidad existe evidencia científica "más que de sobra" para afirmar que el ambiente en las terrazas está "intoxicado" cuando hay fumadores.