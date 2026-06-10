Mónica García pide tranquilidad a los sindicatos del Ámbito ante su rechazo al anteproyecto de Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (i), la subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández (d), y los consejeros de Sanidad durante la reunión extraordinaria del pleno del CISNS. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este miércoles a los sindicatos del Ámbito que "estén tranquilos", después de que algunos como el Sindicato de Enfemería (SATSE) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expresasen su "rechazo frontal" al anteproyecto de Estatuto Marco por los cambios incluidos en el texto aprobado en Consejo de Ministros.

Ambos sindicatos coincidieron en censurar la pasada semana que el anteproyecto excluye el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores, "una cuestión básica desde el inicio de la negociación", como señaló en un comunicado CSIF, que incluso llegó a plantear la convocatoria de movilizaciones.

Preguntada por esta situación, la ministra ha destacado que los sindicatos del Ámbito fueron "extremadamente responsables a la hora de llegar a un acuerdo que mejora las condiciones laborales de los profesionales". Tras ello, ha apuntado que hay una serie de asuntos, como la jubilación, que "no dependen solo del Ministerio de Sanidad", algo que saben estas organizaciones.

"Porque la jubilación, la jubilación parcial, la jubilación anticipada, no es que no dependa del Ministerio de Sanidad y no es que no dependa del Gobierno de España, es que depende de un pacto social que tenemos entre todos para decidir cómo nos jubilamos parcialmente y cómo nos jubilamos anticipadamente. Esto es materia casi de una cuestión de país", ha explicado.

Con todo, ha asegurado que Sanidad va a seguir trabajando para que estén incorporadas "todas y cada una de las opciones" de jubilación anticipada y de jubilación parcial. "Pero vuelvo a insistir, es que no depende del Estatuto Marco", ha reiterado.

En esta línea, García ha recordado que la elaboración del Estatuto no ha terminado con su aprobación en Consejo de Ministros, sino que su trámite sigue con la audiencia pública y el posterior debate parlamentario, que ha confiado en que permita incorporar enmiendas y "todas las mejoras posibles".

"Los sindicatos del Ámbito que estén tranquilos, que nosotros, por supuesto, no somos los que rompemos los acuerdos, que nos han intentado decir que rompamos el acuerdo con los sindicatos del Ámbito diciendo que enterremos el Estatuto Marco que hemos trabajado con ellos", ha manifestado para resaltar que Sanidad sigue "firme" y debatirá "en otros ámbitos" las cuestiones pendientes.