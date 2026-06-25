Mónica García pide otra legislatura para reforzar el papel de España como hub biofarmacéutico

Participantes en el panel 'Competitividad Europea en Biofarmacia. España como Hub Europeo de Innovación Biofarmacéutica: De la Aspiración a la Atracción Real de Inversión', en la tercera edición de Levin Summer Summit. - LEVIN PUBLIC HEALTH AFFAIRS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este jueves que se necesita "otra legislatura" del actual Gobierno para poder reforzar el papel de España como hub biofarmacéutico, al tiempo que se ha mostrado rotunda al afirmar que el país seguirá formando parte del mapa de la biofarmacia europea y global en 2030.

Así lo ha destacado durante su participación en la tercera edición de Levin Summer Summit, organizado por la consultora Levin Public Health Affairs bajo el título 'Transformando el futuro de la sanidad en Europa y España: Innovación, Competitividad y Autonomía Estratégica'.

García ha intervenido en un panel de debate sobre la nueva regulación europea en materia biofarmacéutica y el trabajo que está realizando España en este ámbito, un marco en el que ha abogado, en primer lugar, por una legislación comunitaria que ofrezca "certidumbre". "Europa no necesita regular demasiado, lo que necesita es regular la imprevisibilidad", ha apuntado.

En este contexto, ha detallado que cada país puede contribuir con sus propias capacidades para construir una "fortaleza continental" y, en el caso de España, ha resaltado que el país aporta "uno de los sistemas nacionales más robustos, universal", ser el "segundo país del mundo con más ensayos clínicos", un "grandísimo talento profesional" y una capacidad regulatoria "muy estable y muy confiable".

En relación con el movimiento regulatorio impulsado desde Bruselas, la ministra ha subrayado que se debe buscar el "equilibrio" entre sostenibilidad, innovación y autonomía estratégica, tres aspectos que hasta ahora parecían incompatibles, según ha comentado, pero que, a su juicio, son todos necesarios.

Tras ello, ha puesto el foco en la autonomía estratégica europea en la cadena de medicamentos para enfatizar su importancia, tal y como enseñó la pandemia de Covid-19. "¿Significa hacerlo todo en Europa? No, pero sí tener de alguna manera la parte más esencial y la parte en la que podamos desarrollar y ampliar en caso de que mañana pueda haber otra pandemia", ha referido.

DIÁLOGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL

Junto a García, han participado en esta mesa representantes del Ministerio de Industria y Turismo, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la industria farmacéutica, ya que, como ha apuntado la titular de Sanidad, todos estos sectores mantienen un "diálogo compartido desde hace mucho tiempo", materializado en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028.

Los representantes del sector farmacéutico han valorado la normativa europea, con la que se han mostrado críticos en distintos aspectos. El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha aseverado que la legislación farmacéutica europea "podía haber sido mucho mejor", ya que desde el punto de vista de los incentivos a la innovación "se quedó como estaba en los últimos 20 años". "Por lo menos no ha ido a peor", ha añadido.

Al hilo, ha destacado que la ley de biotecnología ('Biotech Act') supone ahora una "oportunidad" y, con ella, el punto de partida es "mejor". "Esperemos que Europa responda, que esté a la altura un poco de la situación", ha señalado.

La presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), Cristina Nadal, ha coincidido con Yermo en que el miedo del sector biotecnológico es que Europa no esté a la altura. "Porque es verdad que tenemos (...) muchos ingredientes que, puestos juntos, hacen una buena foto, y además, tenemos que Europa es muy buena regulando, (...) pero somos especialmente malos o mejorables en poner incentivos", ha aseverado.

Nadal ha hecho hincapié en su intervención en la necesidad de incentivos y ha puntualizado que no se refiere solo a incentivos económicos, sino a crear entornos que favorezcan el "dinamismo", que "faciliten que las cosas pasen".

Por su parte, el director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma España, Federico Plaza, ha opinado que "Europa está regulando bien, pero está siendo lenta, muy lenta de reflejos y poco adaptativa". En este sentido, ha explicado que una parte de la regulación farmacéutica se presentó en 2020 y está empezando a estar operativa en 2026, un periodo en el que "han pasado muchísimas cosas, geopolíticas y no geopolíticas", a las que ha apuntado que la legislación, ya que va "lenta", debería adaptarse.

Junto a esto, ha criticado que "falta liderazgo", debido al modelo que tiene Europa y, en este punto, ha destacado que España tiene un "papel importante". "Ahí sí que podemos exportar liderazgo. Podemos exportar liderazgo en cuanto a incentivos que estamos poniendo en marcha para la inversión en España. Liderazgo, por ejemplo, el futuro de la salud va a estar muy relacionado con la evolución de la ciencia de datos (...) Y ahí España también ha liderado", ha profundizado.

POSICIÓN DE ESPAÑA

Todos los ponentes han coincidido en que España estará en el mapa de la biofarmacia europea y global de cara a 2030. El director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo, Miguel Gómez-Pavón, ha subrayado que el país ha "construido las bases para estar ahí".

A este respecto, ha comentado que, para reforzar el papel de España como hub biofarmacéutico, es necesario continuar con el trabajo conjunto que se está realizando. "Andar ese camino para pasar de la ciencia, de la probeta, a la fábrica", ha continuado.

Por su parte, la comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Raquel Yotti, ha destacado la aportación de este Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica a la posición de España en el ecosistema biofarmacéutico.

Entre otros, ha destacado que el PERTE ha posicionado al país con infraestructuras y nuevos instrumentos de financiación y lo ha dotado de "mayor competitividad" en Europa y en el mundo. "Hemos reforzado las capacidades de investigación clínica", ha destacado, al tiempo que se ha referido a la apuesta nacional por las 'Deep Tech'.

"Tenemos que ir en toda la cadena de valor, y esa ha sido la visión del PERTE y de los fondos Next Generation, abordar, no de forma fragmentada, cada una de las áreas, sino el sector y toda la cadena de valor. Y eso va a quedar, y desde luego ya tenemos el compromiso de continuarlo, en eso estamos trabajando", ha finalizado.