Mónica García no descarta exigir exclusividad a los médicos tras el MIR: "Hay propuestas que no son del Ministerio"

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que la propuesta de su departamento en la negociación del Estatuto Marco pasa por "poner el foco" en la exclusividad de los jefes de servicio y de los directivos de hospitales para que no puedan compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con otros puestos fuera del SNS, sin embargo no ha descartado que esta exigencia se aplique también a los médicos que acaban de terminar el MIR.

Así se ha pronunciado García en una rueda de prensa ofrecida en el Ministerio de Sanidad al ser preguntada por si esta exclusividad también afectaría a los nuevos médicos especialistas. "Es un texto que está en negociación y que está vivo", ha señalado la ministra, que ha añadido que "hay muchas más propuestas que no solamente vienen del Ministerio".

En cuanto a las críticas por parte de algunos sindicatos, la ministra ha defendido que su labor pasará por "intentar convencer" a los que no estén de acuerdo con su propuesta. "Un jefe de servicio tiene que tener exclusividad para trabajar en nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero es que esto no solo ocurre aquí, ocurre en las grandes compañías y también en la Administración General del Estado", ha apuntado.

"Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que estar reforzado con gente que crea y que esté dedicada en exclusividad a su desarrollo. Creo que tiene la suficiente importancia como para que la gente le dedique su jornada en exclusividad. Y aquí hay una cosa muy fácil, ser jefe de servicio no es una obligación. La gente se presenta, el que no quiera no se presenta. No hay una raza única de jefes de servicio", ha manifestado García.

En este punto, ha declarado que su intención es "no pasar por el Ministerio y dejar las cosas igual que estaban". "No podemos seguir con un sistema sanitario que está un Estatuto Marco de hace 20 años o con algún tipo de legislación que se ha quedado obsoleta", ha añadido.

En cuanto a otro punto del Estatuto Marco, como la reducción de jornada, ha subrayado que desde el Ministerio no entienden que esta rebaja de horas se aplique para "irse a trabajar a la sanidad privada". "Si te coges una reducción de jornada para cuidado de menores o de mayores, tendrá que ser para cuidado de menores o de mayores, es bastante evidente", ha dicho la ministra.