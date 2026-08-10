Mónica García niega crisis sanitaria en Ceuta y defiende que las ciudades autónomas tienen "más recursos que nunca"

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta "no ha supuesto una crisis sanitaria", al tiempo que ha defendido que tanto esta ciudad autónoma como Melilla cuentan con "más recursos que nunca" y un presupuesto un 70 por ciento superior al de 2018.

García ha detallado en una publicación en la red social 'X' que la llegada de migrantes el pasado 30 de julio "no ha producido la suspensión de ninguna actividad ordinaria ni ha interferido en la atención a los ciudadanos de Ceuta".

Según ha destacado, esta situación de normalidad se ha debido a la diferenciación de los circuitos y al refuerzo de los puntos de asistencia por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección Asistencial de Ceuta.

La titular de Sanidad ha precisado que el primer día se registraron 1.149 asistencias sanitarias a migrantes, que se han visto reducidas en los siguientes días hasta situarse, en la actualidad, en una media diaria de 350 asistencias en Atención Primaria, que incluye los centros de salud Otero y Tarajal, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y Urgencias hospitalarias.

Además, ha señalado que el Hospital de Ceuta cuenta con 175 camas, de las que en torno a 95 están ocupadas, 20 de ellas por migrantes. En concreto, ha apuntado que un paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el resto repartidos entre pediatría, obstetricia, neonatología, cirugía y hospitalizaciones médicas.

AUMENTO DE RECURSOS DESDE 2018

García ha destacado que, desde 2018, Ceuta y Melilla disponen de más recursos. En concreto, ha apuntado que los recursos en Ceuta se han incrementado en más de un ocho por ciento, siendo el incremento en el hospital de un 12 por ciento y en Urgencias de un 22 por ciento.

En este punto, ha señalado que el incremento se ha producido a pesar de que el cierre de fronteras supuso un descenso de la actividad asistencial en la ciudad autónoma de en torno a un 34 por ciento, con un 17 por ciento menos de actividad en Urgencias, un 55 por ciento menos de actividad en obstetricia y un 16 por ciento menos de ingresos.

La ministra ha vuelto a felicitar a los profesionales sanitarios de Ceuta y a los equipos de apoyo de Cruz Roja "por la profesionalidad y la humanidad" con las que han cuidado a las personas que estos días han necesitado asistencia y ayuda, tras lo que ha reconocido que han tenido que redoblar los esfuerzos.

Aunque ha afirmado que Ceuta no atraviesa una crisis sanitaria, ha puntualizado que el Ministerio sigue en "estrecha colaboración" con las autoridades ceutíes competentes en materia de Salud Pública, además de mantener "la universalidad, la calidad y los estándares de humanidad propios" de España y del Sistema Nacional de Salud (SNS).