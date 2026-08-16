Mónica García niega "colapso sanitario" en Ceuta y ve riesgo en la salud pública por el hacinamiento de migrantes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras su reunión con el presidente de Ceuta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras su reunión con el presidente de Ceuta - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ / EUROPA PRESS

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que Ceuta viva un "colapso sanitario", si bien ha reconocido que hay áreas "especialmente tensionadas" como en urgencia o plantas de medicina internas y quirúrgicas, y ha afirmado que "existe riesgo para la salud pública derivado del hacinamiento de migrantes".

"¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí", ha afirmado la ministra, al tiempo que ha asegurado que "hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes", como ha explicado en una comparecencia ante los medios tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el delegado de Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz.

García ha explicado que los principales riesgos están en la salubridad para las personas migrantes "que son las que pueden tener un mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora han estado contenidas" y ha pedido al Gobierno de Ceuta que ceda más espacios en la ciudad para atenderlos.

La ciudad autónoma, ha precisado la ministra, "va a ceder algunos espacios", aunque Sanidad considera que "necesitan más" para poder contener y garantizar las condiciones de salubridad "y poder tener a los migrantes en las mejores condiciones posibles de salud".

La ministra ha cifrado en 5.800 los migrantes que se han atendido en los últimos 15 días, tras el inicio de la crisis migratoria de finales de julio. De ellos, 3.500 se han repartido en atención primaria y 2.300 en hospital.

Asimismo, ha afirmado que el primer día se atendió a 1.149 migrantes y a lo largo de las semanas la presión "ha ido disminuyendo un 70%", con una media en torno a 300 personas atendidas al día, con una horquilla de entre 200 y 400; este sábado, ha precisado, se atendieron a 193 personas en todos los puntos asistenciales.

La titular de Sanidad ha subrayado que la situación está situada en el nivel 1 de la Guía para la Elaboración de Planes de Catástrofes en Hospitales del INGESA. "No hemos tenido que pedir más refuerzos, no hemos pedido al resto de las comunidades", ha añadido, para después incidir que no se han tenido que suspender vacaciones en Sanidad, como sí ha ocurrido en el Ejército y en la Guardia Civil, ni se ha "obligado" a ningún profesional a cambiar de área de trabajo.

También ha reconocido la labor de los sanitarios y servidores públicos. "Si no ha habido colapso en nuestro sistema sanitario, es gracias a los profesionales", ha apuntado, además de asegurar que "ninguna de las consultas y asistencias sanitarias se han suspendido".

"NO SE PUEDE ASOCIAR MIGRACIÓN CON ENFERMEDAD"

García ha defendido con firmeza que "asociar inmigración con enfermedad" es "injusto" y "xenófobo", al igual que vincularla con "delincuencia" o con "peligros".

"Los migrantes no traen enfermedades. Los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad, pero no traen enfermedades", ha remarcado, si bien ha confirmado que hay detectados dos casos de tuberculosis, uno de un menor que llegó ya con diagnóstico y tratamiento iniciado en Marruecos, y otro de un paciente ceutí con sospecha de la enfermedad.

Asimismo, ha confirmado la existencia de "algunos casos" de mantoux positivo --la prueba que detecta posible exposición a la tuberculosis o vacunación previa-- que están siendo derivados al hospital para pruebas adicionales, además de 18 casos de gastroenteritis. "Que tengan enfermedades no significa que haya que identificar migración con enfermedad", ha insistido.

"ALBERGAR Y DAR TECHO" A LOS MIGRANTES COMO PRIORIDAD

La ministra ha reiterado que "la actuación sanitaria más urgente está fuera del hospital y fuera de los centros de salud" y que pasa por "dar condiciones de salubridad a los migrantes, agua, higiene, aseo y comida". "Albergar y darles techo a los migrantes, esa es la actuación sanitaria más urgente", ha matizado.

En esta línea, ha reclamado de nuevo espacios "seguros" para los migrantes, que a su juicio "se convertirán también en espacios seguros para la población ceutí" y ha anunciado que el Ministerio va a trasladar a Ceuta a parte de su equipo del CAES para reforzar el control epidemiológico, en coordinación con la ciudad autónoma, que mantiene las competencias en salud pública.

García ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad a la población ceutí", mostrándose "empática" con los "miedos absolutamente legítimos" que pueda haber, y ha insistido en que los circuitos asistenciales están diferenciados entre migrantes y población autóctona "no porque se vayan a tratar diferente", sino "porque consideramos que pueden tener patologías diferentes".

"Los circuitos están diferenciados porque hay personas que vienen en estado de deshidratación, personas que vinieron con hipotermia, personas que vienen con traumatismos, que no tiene nada que ver con la asistencia habitual de las personas de Ceuta", ha afirmado la ministra, al tiempo que ha insistido en que "con toda la tranquilidad" todas las personas ceutíes "que quieran y tengan que hacer uso de su sistema sanitario pueden hacerlo".

Asimismo, ha añadido que, según los datos del Ministerio, la asistencia sanitaria a la población autóctona "no ha bajado ni en urgencias ni en centros sanitarios". "No hemos visto un descenso que digamos, oye, pues igual que no están acudiendo a su médico", ha explicado.

REFUERZO DE PERSONAL EN LA SANIDAD CEUTÍ

La ministra ha destacado que el Ministerio ha contratado a más de 60 profesionales adicionales hasta el 31 de agosto, fecha en la que se "reevaluará" la necesidad de prorrogar estos contratos, y ha recordado que la plantilla orgánica en Ceuta es de 1.000 profesionales, mientras que actualmente hay 1.465 contratados.

Ha explicado además que solo un 5% de las 100 comisiones de servicio solicitadas corresponden a profesionales que quieren marcharse fuera de la ciudad, frente a la mayoría, que pide cambiar de área o trasladarse entre Ceuta y Melilla.

Preguntada sobre si el Ministerio se plantea recuperar la calificación de "difícil cobertura" para las plazas sanitarias de Ceuta y Melilla, García ha respondido que estos criterios los marca el Consejo Interterritorial y que, a día de hoy, Ceuta "no cumple con algunos de esos criterios".