Mónica García, ministra de Sanidad: "Es imposible hablar de salud sin hablar de vivienda"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la inauguración del encuentro 'Equidad en Salud y Principios Marmot', en el Ministerio de Sanidad, a 26 de marzo de 2025, en Madrid (España). El profesor Michael Marmot ha impartido esta - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que "es imposible hablar ahora de salud sin hablar de vivienda" y ha situado el acceso a un hogar entre los principales factores que condicionan la salud, al advertir de que la incertidumbre en torno a la vivienda provoca problemas como ansiedad, insomnio y depresión.

Durante su intervención en la V Jornada de Salud organizada por elDiario.es, ha defendido que el bienestar de la población depende no solo de la atención sanitaria, sino también de las condiciones sociales y económicas y del acceso a los servicios públicos.

García ha señalado que el 40% de las familias considera el acceso a la vivienda en términos patológicos, con consecuencias como "ansiedad, insomnio, depresión, incertidumbre". "No hay nada más patológico que no saber dónde vas a vivir", ha afirmado la ministra, que ha calificado el mercado inmobiliario de "mercado ludópata".

En este sentido, ha contrapuesto la protección que ofrece la sanidad pública con las dificultades para acceder a una vivienda y ha señalado que, mientras "nadie se arruina por tener un problema de salud", en España "la gente se arruina por tener acceso a la vivienda".

Por ello, ha defendido la necesidad de proteger los servicios públicos y ha subrayado que, más allá del sistema sanitario, también hay que defender la vivienda, la educación y la Ley de Dependencia, así como los avances sociales de los últimos años.

En cuanto a los retos del sistema sanitario, García ha defendido la necesidad de transformarlo para que, más allá de atender episodios agudos, sea capaz de acompañar a las personas durante toda su vida. Ante una sociedad cada vez más longeva y con mayores avances médicos, ha destacado la importancia de ofrecer una atención integral.

Por último, la ministra ha hecho balance de los avances de su departamento durante la legislatura, aunque ha reconocido que el trabajo no ha terminado. "Hemos ensanchado nuestro sistema sanitario, hemos ensanchado nuestra cartera de servicios, hemos ensanchado las posibilidades de tratar, cuidar y que tengan acceso nuestros pacientes", ha afirmado.