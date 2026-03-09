Mónica García llama a combatir el estigma asociado al VIH con información, empatía, arte y políticas públicas

La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada por el Día de la Cero Discriminación 'VIH, comunicación y arte frente al estigma', a 9 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este lunes que el estigma y la discriminación asociados al VIH "tienen raíces sociales", por lo que ha llamado a enfrentarlos "con información, empatía, arte, visibilidad y políticas públicas firmes", con el objetivo de avanzar hacia una sociedad en la que el VIH no implique miedo ni silencio, sino "todo lo contrario".

Así lo ha expresado en la inauguración de la jornada 'VIH, comunicación y arte frente al estigma', organizada por el Ministerio de Sanidad con motivo del Día de la Cero Discriminación, que se conmemoró el pasado 1 de marzo.

García ha destacado los avances que se han producido en el ámbito clínico y que han facilitado herramientas eficaces de prevención y tratamientos que permiten una esperanza de vida "absolutamente normal, con una buena calidad de vida". Sin embargo, ha aseverado que la respuesta al VIH trasciende el ámbito sanitario y también "se juega" en el terreno social, cultural y político.

"Se juega en cómo hablamos del VIH, cómo se representa en el espacio público, cómo miramos a las personas que viven con esa condición de salud, cómo respondemos como sociedad y cómo respondemos ante el miedo y ante la desinformación. Y ahí aparece una dimensión que sigue siendo central, que es el estigma", ha advertido.

La ministra ha subrayado que el estigma "sigue estando presente" y tiene consecuencias que afectan "al bienestar emocional, a la autoestima y a la libertad de poder vivir con absoluta normalidad" de las personas con VIH, con impactos en empleo, vivienda o discriminación en los entornos sanitario, social y educativo.

Frente al estigma, ha apuntado que no valen solo los datos y estadísticas, sino que hacen falta "narrativa, empatía y cultura". "El arte es esa capacidad tan particular de llegar donde no llegan los discursos políticos y donde no llegamos muchas veces las instituciones (...) El arte humaniza, el arte cuestiona estereotipos, nos recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una persona, hay una familia, hay una vivencia, hay una esperanza, personas con derechos, con proyectos y con una vida que merece ser vivida sin miedo y sin prejuicios", ha comentado.

VISIBILIDAD Y ODIO

En la jornada, ha participado el actor y director de cine Eduardo Casanova, quien hizo publico el pasado diciembre que tiene VIH. "Lo que has hecho, Eduardo, de dar visibilidad, que lo podemos englobar dentro de un acto de valentía, es un acto profundamente transformador y es un acto también de acompañamiento a todas las personas que tienen VIH y a todos aquellos que creemos que la visibilidad es uno de los elementos más transformadores de nuestra sociedad", ha afirmado García en agradecimiento a Casanova.

La titular de Sanidad ha condenado "enérgicamente" los mensajes de odio que ha recibido Eduardo Casanova a partir de su anuncio, así como los que ha recibido y recibe el colectivo con VIH. "El acoso y la violencia no solo dañan a quienes sufren directamente, también mantienen vivo ese estigma para toda la comunidad, alimentan la desinformación y erosionan la igualdad y la dignidad, que deberían ser el modelo de sostén de toda nuestra convivencia", ha apuntado.

Para frenar esta situación, ha resaltado que la respuesta debe ser colectiva, por parte de toda la sociedad. "Defender a quienes alzan la voz es una acción ética, democrática y también es una cuestión de salud pública y una cuestión de defender los derechos humanos. Ahora bien, la visibilidad individual, repito, es importante, por supuesto, pero nunca puede sostenerse sola. Necesitamos comunidad, necesitamos sociedad", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones, redes de apoyo y todos los "espacios seguros" que acompañan y apoyan, además de servir de "radares" a las instituciones acerca de la realidad que viven las personas con VIH.

Según ha destacado, el Ministerio de Sanidad coordina la respuesta institucional al VIH "desde una perspectiva integral", con el foco puesto en el ámbito sanitario, social y de derechos, a través de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis y de la mano de la evidencia científica y el diálogo con la sociedad civil organizada.

"Un ejemplo claro de este enfoque es el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad del trato asociada al VIH (...) Este Pacto Social nos recuerda que la igualdad de trato requiere una responsabilidad compartida y que debe reflejar en todas las normas, en todas las prácticas, en todos los protocolos y en todas las culturas institucionales que estén libres de discriminación", ha añadido.

FALTA DE APOYO PSICOLÓGICO Y GUBERNAMENTAL

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha abordado durante una mesa redonda el impacto de visibilizar que tiene VIH. Así, ha destacado que decide hacerlo público, en primer lugar, por él mismo, aunque después es consciente de que puede ayudar a muchas personas con ello, y gracias a que es un "privilegiado" y puede pagarse un apoyo psicológico.

"Tal vez muchas personas con VIH no son capaces de dar ese paso no solo por el estigma, que también, desde luego, pero también porque no tienen el apoyo psicológico que, por desgracia, a día de hoy, la sanidad no cubre", ha criticado.

Casanova ha puesto en valor la respuesta que España ofrece al VIH, "muy buena", pero ha expresado su preocupación por la persistencia del estigma y la discriminación. "Lo que me hace sufrir y lo que no me hace tener una vida plena no es, por ejemplo, tener que aguantar los dos pinchazos antirretrovirales inyectables y estar sufriendo porque estoy deseando que salgan los inyectables (que se administran) cada seis meses. Eso me fastidia, pero no mucho. Lo que me fastidia realmente y lo que me hace una vida complicada a mí y a muchas otras personas con VIH es el estigma y la violencia que sufrimos", ha señalado.

En este sentido, ha censurado la falta de apoyo institucional para enfrentar los mensajes de odio y el acoso. "Yo no siento amparo gubernamental por ninguna parte. Lo que siento es ayuda de mi comunidad para parar esto, pero solamente de mi comunidad. Es decir, esto no ha parado. Aquí seguimos todas aguantando los insultos y no podemos hacer otra cosa más", ha reprochado para pedir "que se haga algo".

Tras el acto, Mónica García ha asegurado en declaraciones a los medios que su ministerio trabaja para mejorar la atención a la salud mental de la población y ha insistido en que se necesita "reforzar" no solo el apoyo psicológico, sino el apoyo comunitario y social, para que esas manifestaciones de odio, estigma y discriminación salgan de la esfera pública.

En esta línea, la directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, ha subrayado que la política de "cero estigma y discriminación" es "central" en el Plan Estratégico para la Prevención y Control del VIH 2021-2030 en España, que además se vehiculiza a través del Pacto Social por la no discriminación e igualdad de trato.

Del Amo ha destacado los avances que se han producido en los últimos años para que, por ejemplo, el VIH no suponga una causa de exclusión genérica para acceder a un empleo público, o para cambiar la norma que impedía la donación de órganos entre personas con VIH.