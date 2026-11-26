Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado a "seguir poniendo granitos de arena" para avanzar en la atención e investigación de los cánceres infantiles que tienen una menor tasa de supervivencia y, a su vez, trabajar para que "cada avance científico sea una oportunidad para cada niño".

Así lo ha expresado este jueves en la inauguración del acto de presentación de los 'Estándares Europeos de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer', organizado por La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI).

García ha recordado que, en España, alrededor de 1.000 menores tienen un diagnóstico de cáncer con menos de 15 años y ha destacado la "evolución" que ha tenido lugar en supervivencia a cinco años, que se sitúa en la actualidad en torno al 84 por ciento. Según ha destacado, este dato "habla muy bien" del sistema sanitario, de la investigación, de los profesionales y de los avances que ha habido en el país.

No obstante, ha puntualizado que cuando se desagrega el dato de supervivencia, se encuentran "diferentes realidades". "No es lo mismo una leucemia linfoblástica aguda, que tiene una supervivencia de más del 90 por ciento, que los tumores óseos, que tienen una supervivencia en torno al 64 por ciento", ha detallado para enfatizar que hay que "seguir avanzando" frente a esta desigualdad y conseguir "mejorar a largo plazo la supervivencia, la investigación y el cuidado de los pacientes con cáncer".

Para conseguir este objetivo, a su juicio, se necesita "trabajo en red" para compartir conocimiento y poner todos los recursos a disposición de todos los niños. En este punto, ha aludido a la reciente aprobación en el Consejo Interterritorial de los criterios comunes de acceso a la protonterapia para poner en evidencia que "tan importante es incorporar esta tecnología como garantizar que todos los niños y niñas tienen un acceso equitativo".

"MIRAR MÁS ALLÁ"

García ha hecho hincapié en que el sistema sanitario "tiene que ser capaz de mirar más allá de la propia patología del niño y de lo que está pasando dentro de las puertas de los hospitales" y, en esta línea, se ha referido a la atención psicológica, el acompañamiento social, la continuidad educativa y los cuidados paliativos pediátricos.

Asimismo, ha destacado que el Ministerio de Sanidad ha trabajado en aquello relacionado con lo que "ocurre después del cáncer", con la aprobación en Consejo Interterritorial del Plan de seguimiento individualizado de la larga supervivencia del cáncer infantil. "Afortunadamente, tenemos más niños y niñas que llegan a la edad adulta después de haber superado un cáncer o un proceso oncológico y eso también nos plantea nuevas responsabilidades", ha indicado.

En paralelo, ha señalado la necesidad de "fortalecer" e "invertir" en Atención Primaria (AP) "para que sea capaz de diagnosticar antes, de tener una sospecha diagnóstica previa y que sea capaz de tener tiempo para evaluar, tratar, cuidar a los pacientes y a las familias".

"Sabemos también que tenemos mucho recorrido que hacer. Creo que la atención y la protección de la salud es infinita. Nunca llegamos a todo y siempre tenemos más retos y más desafíos por delante que todos los retos y desafíos que hemos podido cumplir en el pasado", ha subrayado. A su vez, ha incidido en la "responsabilidad" de "construir entre todos" una sociedad que "entienda", "comprenda" y "empatice" con los menores con cáncer.

La ministra ha puesto en valor la aportación del movimiento asociativo al sistema sanitario, ejemplificado con el documento que se ha presentado en el acto, con el que sus impulsores buscan garantizar una atención equitativa para todos los niños con cáncer y sus familias.

"Estos estándares tienen una visión que compartimos plenamente desde el Ministerio de Sanidad y que creo que compartimos desde todas las instituciones, que es que cualquier niño o niña tenga las mismas oportunidades de tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un buen cuidado y que pueda tener una vida plena, curarse y estar en la misma situación (...) Que ninguna familia vea mermada ni su acceso, ni su información, ni su formación, ni su confianza", ha profundizado.