Mónica García insta a poner todos los recursos frente a los incendios y "no ser negacionista" del cambio climático

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a la prensa tras la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este viernes la necesidad de "ser conscientes" de la importancia que tienen los incendios, "no ser negacionista del cambio climático" y "poner todos los recursos necesarios para poder llegar a tiempo" a ellos.

García ha destacado estas necesidades por encima del posible desarrollo de un Pacto de Estado contra incendios en España, tras ser preguntada por los medios a este respecto en declaraciones previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La titular de Sanidad ha trasladado "todas las condolencias" a los allegados de las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería. "Estamos viendo como en los últimos veranos los incendios pasan a ser parte de las tragedias de nuestro país", ha lamentado.

"No es tanto un pacto de Estado como ser conscientes de la importancia que tienen los incendios, la importancia que tiene el cambio climático, no ser negacionista del cambio climático y poner todos los recursos necesarios para poder llegar a tiempo a estos incendios", ha explicado.