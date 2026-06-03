Mónica García insta a comunicar a la familia la voluntad de donar: "Si los tuyos lo saben, el proceso será más fácil"

Archivo - Ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno de la Asamblea Mundial de la Salud celebrado en Ginebra (Suiza) - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que se celebra este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado a la ciudadanía a comunicar a sus familiares su voluntad de donar órganos, tejidos y células, ya que considera este gesto facilita que se respeten los deseos del donante en momentos críticos.

"Desde el Ministerio de Sanidad insistimos, hablarlo en casa, en una cena, en una comida con amigos, en una reunión informal, transmite tu deseo de donar tus órganos y tejidos al fallecer, porque si los tuyos lo saben, el proceso será mucho más fácil para ello y se respetarán más tus deseos", ha señalado en un vídeo, donde ha recordado que es "más sencillo" compartir esta decisión que formalizarla.

La ministra, que ha agradecido el compromiso de toda la sociedad en general, y, concretamente, la labor de la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos y las asociaciones de pacientes que lo conforman, ha mostrado su reconocimiento a todos los profesionales de la red de donación y trasplante, "que hacen posible que la voluntad de donar se transforme en una realidad terapéutica".

Así, ha reconocido que la "solidaridad" del donante es la que permite que la actividad de donación de órganos tras un fallecimiento no deje de crecer en España. "Este singular acto de generosidad, también posible en vida, permitió realizar 6.334 trasplantes en España", ha apuntado.

En el momento actual, el 80 por ciento de los españoles estaría dispuesto a donar sus órganos tras fallecer. "Todo un logro al que han contribuido tanto los profesionales sanitarios como la ciudadanía y las asociaciones de pacientes, y que nos recuerda que vivimos en un país que siempre está dispuesto a realizar acciones solidarias", ha señalado.

La titular de Sanidad no se ha olvidado del papel de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), de su papel en la coordinación, y en el liderazgo internacional que ostenta desde hace tres décadas.

"Debemos poner en valor la imprescindible labor de los profesionales que participan en todas las fases del complejo proceso de donación y trasplante, la coordinación de la ONT y las comunidades autónomas; un ejemplo de cohesión social, de cohesión sanitaria, una red que salva miles de vidas", ha señalado.

"Este día es sin duda para homenajear gestos tan humanos y tan altruistas como el que se realizaron más de 2.500 personas en 2025. Ellos dijeron sí a la donación y no quiero perder la ocasión de agradecerlo públicamente", ha concluido, no sin insistir en la necesidad de que se hable en casa de la donación.