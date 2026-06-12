Mónica García insiste en que las CCAA deben aplicar las mejoras del Estatuto Marco: "Les hemos pasado el relevo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la celebración de la rueda de prensa para informar sobre el desarrollo del Plan Veo. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el departamento que dirige ha cumplido su compromiso de abordar la reforma del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios y ahora son las comunidades autónomas las que deben materializar las mejoras laborales.

"Esto es como una carrera de relevos, empezamos en el Ministerio y el relevo se lo pasamos a las comunidades autónomas, porque son ellas las que tienen que materializar esas condiciones laborales", ha señalado García durante la presentación de los nuevos datos del Plan Veo en el Ministerio de Sanidad.

Al ser preguntada sobre el desarrollo del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), García ha señalado que Sanidad puso sobre la mesa las medidas materiales que están reivindicando los profesionales: "Que tienen que ver con cosas concretas. Reducir la hora de la guardia, tener mesas propias para el diálogo y la participación de los médicos y tener 35 horas de jornada ordinaria".

La titular de Sanidad ha reprochado a las comunidades autónomas que no se abordaran los puntos del orden del día del pasado CISNS y ha señalado que tienen la llave para desactivar el conflicto y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Asimismo, ha recalcado que el Ministerio ha hecho su trabajo, "un trabajo que llevaba sin hacerse 23 años y sin reclamarse 23 años", y ha añadido que en ese tiempo han sido ellos quienes han puesto la primera piedra para mejorar las condiciones laborales. "A partir de aquí, la responsabilidad, el compromiso y las competencias tienen que ser también compartidas", ha añadido.

Respecto al anuncio de la consejera de Salud de Asturias, que se ha comprometido con los sindicatos sanitarios a que la comunidad iniciará la negociación de un estatuto jurídico propio, García ha indicado que las comunidades autónomas pueden "legislar lo que quieran", ya que tienen toda la potestad para hacerlo.

"Europa marca las directrices, España marca las normas comunes y luego cada comunidad podrá legislar. Lo que es un poco contradictorio es no querer incorporar en la ley general medidas para todos", ha finalizado.