Mónica García exige a las CCAA del PP "trabajar desde ya para que no nos pille el toro de la epidemia de la gripe"

Archivo - La ministra de sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP "trabajar desde ya" para "que no nos pille nuevamente el toro de la epidemia de la gripe" en España. "Y para eso necesitamos básicamente tener protocolos claros y también tener directrices políticas claras", ha recalcado.

Así lo ha trasladado a los periodistas en el Palacio de Congresos de València, donde asiste a la apertura de la '10ª Conferencia sobre Gripe', organizada por The European Scientific Working Group on Influenza.

García ha explicado que el Ministerio de Sanidad intentó el año pasado coordinarse con todas las comunidades para prevenir las olas de gripe en invierno, que ha recordado que ahora se conjugan con la covid-19 "y lo que hacen es saturar nuestro sistema sanitario".

Ha defendido que su departamento hizo "un trabajo técnico absolutamente ejemplar" al respecto para llegar a un acuerdo con las comunidades en materia de prevención, pero ha asegurado que los gobiernos autonómicos del PP "bloquearon la posibilidad de que tuviéramos unos protocolos homogéneos y una guía de actuación ante los virus respiratorios".

Según la ministra, esto impidió "ser capaces de contener la ola; una ola y una epidemia de la gripe que sabemos cuándo viene y que sabemos más o menos cómo se va a comportar independientemente de su mayor o menor virulencia, pero que sabemos que va a venir las últimas semanas de diciembre o las primeras de enero".

Es por eso que ha instado a todas las comunidades, y en concreto a las gobernadas por el Partido Popular, a ponerse "a trabajar desde ya" para que "no nos pille nuevamente el toro de la epidemia de la gripe, y para eso necesitamos básicamente tener protocolos claros y también tener directrices políticas claras".