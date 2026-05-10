Mónica García elude el "ruido" de Clavijo con el hantavirus aunque lamenta la "dificultades" para activar el operativo

La ministra de Sanidad, Mónica García, coordina en el puesto de mando mientras el crucero MV Hondius permanece fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacua - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido obviar este domingo el "ruido" político generado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al no autorizar el fondeo del 'MV Hondius' en La Laguna, y se va a enfocar en el desarrollo del operativo de evacuación y la preservación de la salud pública.

"Las polémicas están alejadas de los buenos criterios de la preservación de la salud pública. Cualquier desinformación, cualquier polémica, cualquier alarmismo es contrario a las medidas básicas de salud pública", ha destacado en una rueda de prensa celebrada en el puerto de Granadilla tras confirmarse la evacuación de los pasajeros españoles vía aérea a través del aeropuerto Tenerife Sur.

Ha admitido que el operativo, coordinado con 23 países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha tenido "muchas dificultades" por parte del presidente de Canarias pero aún así se desarrolla con "éxito" y "está todo funcionando bien".

En esa línea ha insistido en que las personas salen del crucero "con total seguridad" y no va a haber "ningún contacto" con la población local, por lo que entiende que ya habrá "tiempo para hacer las evaluaciones políticas pertinentes".

Ha insistido en que lo que pidió al Gobierno de Canarias es que les "dejaran trabajar", algo que sí ha ocurrido con la "parte técnica" del Ejecutivo regional y "de manera muy estrecha y de manera muy leal".

La ministra ha comentado también que este operativo era "muy importante, no solamente para España, sino también para las autoridades sanitarias internacionales" dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confiado en España.

"Se están llevando a cabo todos los procedimientos tal y como los hemos ido debatiendo y tal y como los hemos ido decidiendo también con el Gobierno canario desde el minuto uno, desde el martes pasado", ha destacado.

Ha apelado a ser "fieles con la información" e incidido en que eso es ser "fiel a la protección de salud", apuntando que cualquier mensaje "de alarma o que no es fidedigno con la realidad" viene a "distorsionar" el operativo.

En esa línea ha confirmado que el repostaje del crucero se hará en la mañana de este lunes y no en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, aprovechando que en ese tramo de la jornada no habrá desembarco de pasajeros y se puede hacer en condiciones de seguridad.