Mónica García destaca al CNIC como "pieza clave" del Sistema Nacional de Salud y "motivo de orgullo" para España

Visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). - TAMARA ROZAS

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) como "pieza clave" del Sistema Nacional de Salud (SNS) y "motivo de orgullo" para España, durante la visita que ha realizado este viernes a la institución, adscrita al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

"La investigación que se hace en el CNIC demuestra que la mejor política sanitaria es la que pone el foco en la prevención, en comprender las causas de la patología cardiovascular y de muchas otras enfermedades. Al final, eso se traduce en más y mejor salud y en un sistema sanitario más fuerte", ha señalado García, quien ha agradecido el trabajo y el compromiso del personal y de la dirección del centro.

La titular de Sanidad ha sido recibida por el director general del CNIC, Valentín Fuster, quien le ha detallado las principales líneas estratégicas del centro y su modelo de investigación, que integra investigación básica, clínica y traslacional. Fuster ha resaltado que el centro busca que el conocimiento generado en el laboratorio "llegue lo antes posible" al paciente y a la población.

"La investigación traslacional es clave para transformar los avances científicos en mejores estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención", ha añadido.

García también ha tenido la oportunidad de visitar uno de los laboratorios del centro, donde el director de Investigación Básica, Vicente Andrés, le ha explicado los avances en el estudio de la progeria, como ejemplo del impacto de la investigación fundamental en enfermedades raras.

Para terminar, ha visitado el Centro de Imagen Cardiovascular, donde los doctores Fuster e Ibáñez le han presentado algunos de los proyectos traslacionales del centro orientados a mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte a nivel mundial.

También han estado presentes la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno; la directora del ISCIII, Marina Pollán; la subdirectora general de Redes y Centros de Investigación Cooperativa, Marta Ortiz; el presidente de la Fundación Pro CNIC, Luis de Carlos; el director gerente del CNIC, Alberto Sanz; el director científico del CNIC, Borja Ibáñez; el director de investigación básica del CNIC, Vicente Andrés, y la secretaria de la Fundación Pro CNIC, Icíar Areilza.