Mónica García destaca que "el 91% de la población apoya la educación sexual en la escuela" frente a "pines parentales" - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que "el 91 por ciento de la población apoya la educación sexual en la escuela" frente a "debates de pines parentales" como los observados en los últimos tiempos, hecho por el que ha destacado la importancia de esta medida sobre los menores.

"La población quiere que haya educación sexual y afectiva en los 'coles' y en los institutos", ha enfatizado, apoyándose en este dato extraído de la segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', presentada este jueves y desarrollada en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre una muestra de 9.009 personas.

A juicio de la ministra, la educación afectivo-sexual es "fundamental" y, a la vez, "una cosa que es bastante normal". La meta es que "llegue antes" esta "que las pantallas y que los algoritmos", ha sostenido, para añadir que, en ello, "todos los padres y todas las madres de este país" están "de acuerdo".

Al hilo, y también en relación con los resultados de este trabajo, que muestran, entre otros aspectos, que "el 28,1 por ciento de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual, frente al 12,8 por ciento de los hombres", ha señalado que "en el tema del consentimiento", se ha experimentado "una evolución". "Hubo un debate muy intenso alrededor de la 'ley del solo sí es sí'" y, "seguramente, ha hecho una conciencia", ha argumentado.

LA 'ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA' ESTÁ EN ACTUALIZACIÓN

"Vemos que hay unos consensos bastante explícitos en nuestra sociedad, una sociedad que es muy moderna y bastante respetuosa con la libertad sexual de nuestros ciudadanos", ha subrayado. Al respecto, y tras destacar que la 'Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva' experimenta una actualización que se está "impulsando actualmente", aboga por "fortalecer el conocimiento disponible" sobre esta materia.

Por último, ha incidido en que el objetivo es "reforzar la educación sexual, plantear políticas que mejoren la salud sexual de la población, promover una mirada crítica ante determinados contenidos y garantizar que las personas tengan acceso a una información rigurosa sobre sexualidad, sobre consentimiento, sobre igualdad y sobre relaciones afectivas que sean saludables".