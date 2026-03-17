Mónica García denuncia que recibió una factura en un hospital de Madrid tras vacunar a su hijo

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante la Comisión de Sanidad para explicar los cambios en la convocatoria anual de formación especializada, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para evitar que las personas inmigrantes se enfrenten a situaciones como la que ella vivió recientemente, cuando un hospital de la Comunidad de Madrid le envió una factura tras vacunar a su hijo.

"Quiero contar una anécdota. Yo como ministra de Sanidad he ido a un hospital de la Comunidad de Madrid con mi hijo y a mí, entiendo que no sabían que era la ministra, me han pasado una factura", ha denunciado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad.

La responsable de Sanidad ha explicado que sabía que no debía recibir una factura, pero reconoce que las personas inmigrantes quizá no entiendan el procedimiento. "Cuando este proceso llega a una persona inmigrante o a alguien con menor conocimiento de la legislación, no siempre se reincorpora al sistema sanitario", ha recriminado.

En este contexto, García ha asegurado que con el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada se avanza para cerrar definitivamente un paréntesis que "nunca debió abrirse". "Queremos tener un país en el que vacunar a un niño no dependa de una traba burocrática y no dependa del miedo que pueda tener ninguna familia a ir a su sistema sanitario por si acaso le van a pasar una factura", ha apuntado.

A continuación la ministra ha destacado que España tiene actualmente una sanidad más universal, "donde el acceso a la atención sanitaria no depende del origen, de la situación administrativa o de la capacidad económica, sino de algo mucho más sencillo, de la condición de ser persona y de necesitar atención sanitaria".

Tras ello, ha asegurado que el SNS no se debilita porque atienda a más personas, sino que, a su juicio, los sistemas sanitarios fuertes son aquellos que incluyen a toda la población. "Lo que debilita nuestra sanidad son los desvíos indecorosos de dinero público a empresas privadas que parasitan nuestra sanidad. Ese sí que es el gran reemplazo sanitario, el que hace Quirón cuando se lleva miles de millones de euros cada año que deberían estar destinados a nuestra salud. A nuestras citas médicas, a nuestras pruebas diagnósticas, a nuestros tratamientos", ha indicado.

Por su parte, el diputado de Vox, David García, ha criticado la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y ha denunciado que, en 2004, 3,4 millones de recetas médicas fueron obtenidas por extranjeros de países "desconocidos". "No estamos hablando de ilegal, estamos hablando de extranjeros de países desconocidos", ha subrayado.

"Gracias a Vox hemos sabido que, en los últimos años, en la Comunidad Valenciana hemos tenido un coste de 550 millones de euros. Multiplicado por 17 comunidades, eso solo representa la punta del iceberg", ha añadido.

DEFIENDE EL NUEVO ESTATUTO MARCO

Sobre el Estatuto Marco, García ha resaltado en la Comisión que es una de las medidas "más transformadoras" del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, seguramente, "la más importante" en lo que respecta a condiciones laborales de los profesionales sanitarios en los últimos 23 años. "Y digo la más importante, por no decir la única", ha añadido.

A este respecto, ha expresado su agradecimiento a todas las partes que han intervenido en su negociación "contra bulos y mareas" para alcanzar los "límites" de la norma. "El Estatuto Marco no es patrimonio del Ministerio de Sanidad, todo lo contrario, es patrimonio de todas las luchas que han estado y todas las reivindicaciones que han estado demandando los profesionales durante tantos y tantos años", ha señalado.

Al hilo, Mónica García ha recriminado al PP que una parte "muy sustancial" de las reivindicaciones de los médicos corresponde a las comunidades autónomas que gobiernan. Además, ha reprochado a los 'populares' que tampoco respaldarán un Estatuto Marco propio para los médicos.

Por su parte, la diputada del PP, Elvira Velasco, ha asegurado que el nuevo texto no cuenta con un informe jurídico ni técnico. "Póngase a concretar medidas con el Ministerio de Hacienda y de Función publica", ha indicado Velasco, que ha criticado que el Gobierno bloquea el Sistema Nacional de Salud.

En su turno, la diputada del PSOE María Sainz ha indicado que quedarse con una norma de hace mas de 20 años "no parece la solución". "Nos encontremos con un Grupo Popular que quiere retroceder al Estatuto médico preconstitucional", ha apuntado.

Tras ello, el diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha criticado que García "no está recibiendo la presión de la huelga". "Sí la está recibiendo Osakidetza, en Euskadi, porque los pacientes afectados acuden a la ventanilla que presta ese servicio de salud. Y, aunque no sea responsabilidad de la comunidad autónoma ni de sus gestores políticos, la gente mira a quien deja de ofrecerle el servicio", ha añadido.