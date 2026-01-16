Mónica García, sobre la denuncia a Madrid por el registro de objetores: "Gobierno tiene la obligación de actuar"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la primera jornada de la XVI edición del Spain Investors Day (SID), en el Hotel Four Seasons, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante los días 14 y 15 de enero, el foro Spain Investors Day (SID) vu - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto, ya que "cuando una Administración da la espalda a las mujeres, el Gobierno tiene la obligación de actuar".

A su juicio, la decisión de incumplir la ley esta fundamentada en "cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar y hacer retroceder, los drechos que han costado décadas conquistar". "Frente a esa ofensiva vamos a estar donde haga falta, también en los tribunales, defendiendo la libertad, la libertad de expresión y la libertad de expresión y la libertad de expresión", ha señalado.

Por otra parte, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha tenido tiempo para presentar el registro; "un margen suficiente para una cosa tan sencilla como es cumplir la ley y ha elegido no hacerlo".

Por eso el registro de objetores, que es una herramienta "imprescindible" para asegurar el derecho del aborto", "se tiene que cumplir de manera efectiva y sin obstáculos; y por eso el Ministerio de Sanidad siempre, siempre va a estar del lado de las mujeres", concluye.