Mónica García defiende el récord de plazas en Formación Sanitaria Especializada tras pedir el PP una auditoría del MIR

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en el Senado el récord de 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada convocadas este año y se ha erigido como "orgullosa responsable" de la gestión de su departamento, tras la petición de la senadora del PP Rosa Romero de realizar una auditoría independiente de los exámenes MIR.

"Entiendo que estén rabiosos porque nosotros estemos revirtiendo todos sus recortes. Entiendo que estén rabiosos porque este año hemos sacado una cifra histórica con 12.366 plazas frente a sus pírricas 8.000, un 40 por ciento más", ha resaltado García durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Asimismo, la ministra se ha mostrado orgullosa de las acciones que está llevando a cabo el departamento que dirige, como impulsar una ley para blindar la universalidad, así como aprobar el primer Plan Nacional Contra el Suicidio y por haber traído a más de 60 niños y niñas de Gaza para ser tratados.

"Y fíjese si nuestra sanidad pública es universal, es de calidad y es magnánima, que es también capaz de tratar a todos aquellos que, como ustedes, la quieren desacreditar y la quieren recortar", ha reprochado García a la senadora del PP.

Al hilo, la ministra ha criticado que cuando los senadores del PP "oyen hablar de salud y sanidad, en realidad escuchan el 'clin-clin' de la caja registradora", y ha asegurado que el modelo sanitario que defienden tiene como "gran faro" a Estados Unidos, donde, según ha señalado, el 65 por ciento de las bancarrotas familiares se deben al sistema sanitario.

Asimismo, ha reivindicado su participación en movilizaciones en defensa del sistema público. "La sanidad no se vende, la sanidad se defiende", ha finalizado.

"EL EXAMEN MIR HA SOBREPASADO TODAS LAS LÍNEAS ROJAS"

Durante su intervención, la senadora del PP Rosa Romero ha criticado que el último examen MIR ha "sobrepasado todas las líneas rojas" tras la dimisión de expertos y el retraso en la publicación de las listas.

"Han convertido este examen en un absoluto desastre, en una inseguridad jurídica para miles de aspirantes que no se puede admitir", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la Asociación MIR España ha solicitado una auditoría externa para depurar responsabilidades.

Por todo ello, ha vuelto a reclamar una auditoría independiente y ha pedido "luz y taquígrafos para saber la verdad", al subrayar que el MIR "no es un trámite más, sino la puerta de entrada a la formación de los futuros especialistas".