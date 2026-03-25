Mónica García defiende la labor de Sanidad para evitar las huelgas de médicos: "Hemos hecho todo lo posible"

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este miércoles su "preocupación" por los efectos que las huelgas de médicos están teniendo en el sistema sanitario, pese a lo que ha hecho hincapié en que su departamento ha hecho "todo lo posible" para evitar estas movilizaciones.

"Eso significa que nos hemos reunido 60 veces con el Ámbito donde están representados los legítimos representantes de los trabajadores, también los representantes de los médicos, CCOO, UGT, CSIF, SATSE (...) Nos hemos reunido además 25 veces con los sindicatos de los comités de huelga", ha detallado.

En estos términos ha respondido García al diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Agirretxea, quien ha preguntado a la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre las medidas que va a adoptar para que la huelga de médicos "no se eternice".

La titular de Sanidad ha insistido en que "escuchar" y "dialogar" es lo que ha hecho su ministerio a lo largo de más de 60 reuniones, después de que Agirretxea le reprochara una "clara incapacidad" para elaborar un Estatuto Marco "incluyente" y le pidiera que asuma su "responsabilidad" y negocie con los sindicatos médicos.

García ha asegurado que Sanidad seguirá dialogando "las veces que haga falta", pero respetando los acuerdos alcanzados. "Porque lo que no puede ser es que lleguemos a acuerdos en los cuales hay una desescalada del conflicto y la otra parte no cumpla", ha añadido en referencia al comité de huelga.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Además, ha aludido al papel que tienen las comunidades autónomas en este conflicto, señalando que son las que tienen que materializar los avances contemplados en el acuerdo de Estatuto Marco e insistiendo en que su departamento no va a invadir competencias en esta reforma legislativa.

"El consejero vasco dijo hace poco: 'tenemos médicos suficientes para quitar las guardias de 24 horas'. Hágalo, hágalo. Porque el Estatuto Marco pone los límites, pone la partitura, pero la música la tienen que poner ustedes", ha subrayado.

En este punto, ha recordado que el borrador de Estatuto Marco incluye el fin de las guardias de 24 horas, pero que si alguna comunidad quiere fijar guardias de 12, 10 u ocho horas "tiene plenas competencias" para hacerlo, ya que lo único que necesita es plantilla.

"El único requisito que se necesita para mejorar las condiciones laborales es la plantilla. Y la plantilla es competencia de las comunidades autónomas. Así que sí, vamos a seguir dialogando, pero necesitamos que todos rememos en la misma dirección", ha resaltado.