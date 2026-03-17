Mónica García defiende la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada, pero reconoce "momentos de incertidumbre"

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante la Comisión de Sanidad para explicar los cambios en la convocatoria anual de formación especializada, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en el Congreso la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada de 2026, reconociendo que el proceso generó "momentos de incertidumbre, preocupación o incluso frustración entre algunos aspirantes".

"Hablamos de un examen decisivo en la trayectoria de miles de profesionales, por lo que es lógico que cualquier cambio o retraso genere inquietud. Por nuestra parte, tomamos nota de esas preocupaciones y trabajamos para seguir mejorando el proceso", ha destacado la ministra durante su comparecencia este martes en la Comisión de Sanidad del Congreso.

No obstante, la titular de Sanidad ha subrayado que todas las personas han podido realizar su examen y conocer su nota. "Todas van a poder elegir su plaza dentro del proceso establecido", ha asegurado.

Además, ha afirmado que este año se han incorporado mejoras importantes en el sistema. "Se ha recuperado la elección presencial de plazas, como ya hicimos el año pasado tras las demandas de aspirantes y profesionales. También hemos introducido un mecanismo de reasignación temprana de plazas a las que se renuncie, de modo que si una persona obtiene una plaza y decide dejarla antes de incorporarse, esa plaza pueda ofrecerse de nuevo y no se pierda", ha detallado.

En cuanto al retraso del inicio del proceso, García ha explicado que se debió a las actualizaciones de los procedimientos de contratación de las empresas que dan soporte a la prueba, tras la creación de la Junta de Contratación del Ministerio de Sanidad. "Es decir, aplicamos los mismos criterios de transparencia y control que ya se aplican al resto de contratos públicos", ha justificado.

"Al mismo tiempo, hemos llevado a cabo una actualización de la aplicación informática que gestiona todo el proceso, necesaria para adaptarla al aumento constante de aspirantes y para mejorar la seguridad y la tramitación electrónica del procedimiento", ha concretado.

Al hilo, ha manifestado que este año se han introducido mejoras en la selección de los expertos que elaboran el examen, "incorporando criterios de transparencia, representatividad territorial y paridad".

Tras ello, ha reconocido que, a lo largo del proceso, también se han producido incidencias. "Propias de una convocatoria con decenas de miles de aspirantes, sobre todo relacionadas con la valoración de méritos o con la presentación de documentación incorrecta, lo que ha obligado a revisar cada expediente con rigor para garantizar la igualdad de condiciones", ha señalado.

"A ello se ha sumado la circulación de informaciones inexactas y bulos en redes sociales sobre supuestos cambios en las fechas, irregularidades en el proceso o condiciones del examen que no procedían de fuentes oficiales y que han contribuido a generar preocupación entre algunos aspirantes. Por eso, desde el Ministerio hemos insistido en la importancia de consultar siempre los canales oficiales de información", ha destacado la ministra.

Por último, García ha resaltado que el proceso se ha desarrollado con normalidad: "La prueba se celebró en 25 localidades, con cerca de 700 mesas de examen y más de 2.000 personas implicadas en su organización y vigilancia, garantizando en todo momento la seguridad del examen".

"En estos momentos ya se han publicado los listados definitivos y estamos trabajando en la adjudicación de plazas, que previsiblemente comenzará en la segunda quincena de abril", ha concluido.

Por su parte, la diputada del PP Elvira Velasco ha informado a García de que su Grupo ha solicitado una auditoría independiente, y presentado una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad. "No es de recibo que se haya puesto en jaque un sistema", ha recriminado.

Además, la 'popular' ha criticado el "caos" provocado por los cambios de fechas durante la FSE de 2026. "Señora ministra, tiene que entender que esto no ofrece seguridad alguna. Espero que tomen nota y, desde luego, que pongan en marcha la auditoría que también solicita la Asociación MIR, por el bien de las futuras convocatorias y para no poner en riesgo el sistema", ha indicado.

ULTIMA EL REAL DECRETO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

Además, Mónica García ha informado de que el Ministerio está ultimando el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para reforzar la toma de decisiones basadas en evidencia dentro del Sistema Nacional de Salud.

"Con esta norma queremos consolidar un modelo de evaluación más transparente, más coordinado entre administraciones y más previsible para todos los actores del sistema, de manera que las decisiones sobre incorporación de nuevas tecnologías, medicamentos o procedimientos se basen siempre en su valor real en salud y en su impacto para los pacientes", ha apuntado García.

Asimismo, la titular de Sanidad ha anunciado que en las próximas semanas se avanzará en la tramitación de la Ley de alcohol en menores, "una norma que aborda uno de los principales problemas de salud pública entre la población joven", ha añadido.

Según la ministra, en los próximos días, se levantará el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, lo que permitirá que la iniciativa continúe su recorrido parlamentario y abra el debate sobre cómo reforzar la prevención, retrasar la edad de inicio en el consumo y proteger mejor la salud de los adolescentes. "Confiamos en que esta Cámara pueda abordar esta cuestión con la seriedad y el consenso que merece", ha finalizado.