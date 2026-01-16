Mónica García, sobre las críticas de Ayuso al modelo de financiación: "Es la que menos invierte en profesionales de AP"

La ministra de sanidad, Mónica García, durante la presentación del balance de actividad de donaciones y trasplantes de 2025 en el Ministerio de Sanidad, a 16 de enero de 2026, en Madrid (España). La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) da a conocer- Eduardo Parra - Europa Press

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado, en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado el modelo de financiación del Gobierno, que "la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en profesionales de Atención Primaria, y en servicios, "ya no solamente sanitarios, sino también sociales".

Ayuso ha afirmado este jueves que el modelo de financiación propuesto a las comunidades autónomas por el Gobierno "pone en riesgo los servicios públicos". Sin embargo, García le ha recordado que la Comunidad de Madrid hace "regalos fiscales a los que más tienen, en detrimento de apoyar los servicios públicos".

Bajo la permisa de que la financiación del sistema sanitario no es finalista, considera que son los presidentes de las CCAA los que pueden poner en riesgo los servicios públicos. Asimismo se le hace "difícil" pensar que "van a tener más problemas cuando van a recibir más miles de millones".

En su opinión, en la Comunidad de Madrid "la menor partida va a los ciudadanos, la mayor partida va a los millonarios, y esa es una decisión política". "Es muy difícil decir que vas a recibir más y que vas a tener más problemas para financiar aquello que la señora Ayuso no quiere financiar, que es el sistema público de sanidad", ha señalado tras la rueda de prensa de la actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En cuanto al nuevo modelo de financiación, la ministra ha explicado que en la nueva reordenación de la fiscalidad lo que se hace es traspasar dinero del Estado a las comunidades autónomas. "El que se niegue a esto, o el que lo esté criticando, solo puede ser por dos motivos: porque no quiere mejorar los sistemas públicos de su comunidad, o, el segundo, porque prioriza su guerra política por encima del bienestar de los ciudadanos".

En una entrevista en 'Al Rojo Vivo' recogida por Euroa Press, la ministra ha añadido que "ningún modelo es perfecto", aunque considera que esta "bastante equilibrado". No obstante, ha recordado que sobre la mesa se encuentra el establecer una financiación finalista para la Sanidad y que, en cualquier caso, "cada comunidad quien decide cuáles son las prioridades".

"Y hay comunidades que deciden que se invierten 2.500 euros por habitante en sanidad, y hay otras, como la Comunidad de Madrid, que deciden que se invierten 1.500, 1.000 euros menos por cada uno de los habitantes. Esto es una decisión política de cada una de las comunidades", ha explicado.