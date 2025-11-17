Mónica García critica a Ayuso por poner en jaque el derecho de las mujeres a abortar al no aportar la lista de objetores

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "poner en jaque" el derecho de las mujeres a abortar y el de los médicos objetores de conciencia, tras no presentar el registro en esta materia.

"Esta ofensiva y esta cruzada que está teniendo la señora Ayuso es, además de contra el Gobierno central, contra las mujeres y contra la propia democracia, (...) y es también contra el resto de presidentes autonómicos del PP", ha recriminado García durante su participación en la IV edición del foro 'Metafuturo', organizado por Atresmedia.

En este punto, García ha reprochado a Ayuso que sí facilitara la lista de objetores de conciencia en el caso de la ley de eutanasia: "También tenemos la ley de eutanasia, hay objetores de conciencia y un registro que la señora Ayuso no ha tenido ningún problema en elaborar".

Tras ello, la ministra de Sanidad ha destacado que la lista de objetores también sirve para proteger a los médicos que no quieren realizar abortos. "Significa que, además de garantizar el derecho de quienes quieren acogerse a leyes como la de eutanasia o la del aborto, también se protege a quienes son objetores de conciencia", ha manifestado García.

Al hilo, ha recordado que, tras no entregar la lista, el Gobierno presentará un procedimiento contenciosos administrativo que está en manos de la Abogacía del Estado. "El Gobierno le está diciendo una cosa muy sencilla, que es que cumpla la ley", ha finalizado la ministra de Sanidad.