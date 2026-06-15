Mónica García cree que los sindicatos "no están siendo honestos" con los médicos con el Estatuto

Archivo- La ministra de Sanidad, Mónica García - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que los sindicatos médicos "no están siendo honestos" con los profesionales en trasladarles las mejoras del Estatuto Marco porque asegura que en las últimas reuniones estos no han trasladado las reivindicaciones de los sanitarios, sino sus demandas sindicales.

"Quieren puestos en las mesas de negociación y mesas exclusivas para tratar los asuntos de los facultativos, cosa que puede tener un sentido, pero no a costa de romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical", ha dicho en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press, donde ha añadido que tiene la sensación de que hay una intencionalidad de volver a polarizar con el Gobierno central.

Ha expresado que la "llave" para mejorar las condiciones laborales y muchas de las reivindicaciones que mantienen viva la huelga la tienen las comunidades autónomas, ya que, según apunta, solo la eliminación de las guardias de 24 horas (que se recoge en la propuesta ministerial) requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario.

Preguntada por la entrada en vigor de ley antitabaco (que prohíbe fumar y vapear en terrazas y espacios al aire libre), ha señalado que lo espera para antes del verano: "Podemos sentirnos orgullosos de cómo fuimos vanguardia en la ley contra el tabaco en 2010 y de volver a serlo intentando que la próxima generación sea una generación libre de tabaco".

Sobre los límites de Sumar para seguir en el gobierno de coalición ante los presuntos casos de corrupción de miembros y exmiembros del PSOE, ha explicado que la "línea roja" es que los socialistas no sean un partido estructuralmente corrupto que hace de la corrupción su 'modus operandi'.