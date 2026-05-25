Mónica García considera una "vergüenza" el copago impuesto por la Comunidad de Madrid a los pacientes con ELA

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de "escándalo" y "vergüenza" que la Comunidad de Madrid haya "impuesto un copago" a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pese a ser "la región más rica de España".

"La Comunidad de Madrid es la única que ha puesto un copago a los pacientes con ELA, a pesar de que el Estado ha hecho una transferencia de 500 millones de euros con la ley de dependencia. Esto es un escándalo y una vergüenza, pero este es el pan nuestro de cada día en la Comunidad de Madrid", ha lamentado García en unas declaraciones a los peridoistas en el marco del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

En este sentido, la titular de Sanidad ha insistido en que la Comunidad de Madrid es la única región que "dice a los pacientes con ELA que tienen que pagar el 40 por ciento de la prestación". "El resto de comunidades, también del PP, no solo han avanzado en ayudar a las familias y a los pacientes con ELA, sino que además han incrementado esa prestación que ha dado el Estado y, por supuesto, ni se han planteado que esta prestación venga asociada a un copago", ha sostenido.

Tras ello, García ha señalado que es "absolutamente indecente", especialmente después de que la Comunidad de Madrid utilizase la ley ELA como "arma arrojadiza" contra el Gobierno. "No hay que olvidar cómo fue de beligerante la Comunidad de Madrid con respecto a las asociaciones de ELA, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España", ha apuntado.

"Y, sin embargo, nos encontramos con que es justamente la Comunidad de Madrid la que les dice a los pacientes con ELA que la asignación o la ayuda no les va a llegar entera, sino que la van a tener que pagar al 40 por ciento. Vuelvo a insistir, este es el modelo de la señora Ayuso", ha añadido.

Por último, García ha indicado que la Comunidad de Madrid pidió y criticó al Gobierno porque no llegaban las transferencias para ayudar a los pacientes, y que ahora, tras recibir "el mayor número de transferencias de su historia", ha optado por "cobrar a los pacientes con ELA".