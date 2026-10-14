Archivo - Mónica García considera "una pena" que el Estatuto Marco haya quedado sin aprobarse, pero cree que Sanidad ha "cumplido" - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que es "una pena" que el Proyecto de Ley del Estatuto Marco no haya podido ser aprobado en la legislatura recién acabada, pero ha sostenido que el departamento que lidera ha "cumplido".

La norma ha quedado "en la pista de salida" y "me habría gustado que hubiera llegado a la pista de aterrizaje", ha indicado durante el acto de celebración por los 40 años del Sindicato de Enfermería (SATSE), encuentro celebrado en Madrid y en el que ha señalado que habría traído mejoras, como "el refuerzo de plantillas" de profesionales sanitarios.

Según García, el trabajo "está hecho" y se ha llevado a cabo "desde la lealtad a los pacientes" y "a los profesionales". "Teníamos la responsabilidad de llevar un texto moderno que resolviera los problemas actuales" y "hemos cumplido", ha insistido, al tiempo que ha declarado que es necesario "un marco regulatorio nuevo".

"Nos han dicho que no ha servido para nada" y que "hay que volver a cero", pero "tenemos una normativa que hemos aprobado con SATSE" y con el resto de sindicatos del ámbito de negociación, ha puesto en valor, para destacar los tres años de búsqueda de acuerdos. El Estatuto Marco "ha recogido las demandas y las reivindicaciones de dos décadas de los profesionales", ha subrayado.

"Con las piedras del camino hay que intentar construir puentes", ha expuesto, mostrando su esperanza en "seguir más allá". "Vamos a seguir trabajando por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que se ha quedado a medias", ha señalado en este sentido, para concluir afirmando que el objetivo es "que sea el punto de partida para los próximos años".