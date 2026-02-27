Mónica García considera "curioso" que "las mejoras" incluidas en el Estatuto Marco "sean el motivo de una huelga" médica - ECODES

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que es "curioso" que "las mejoras" incluidas en el borrador de Estatuto Marco "sean el motivo de una huelga", lo que ha manifestado este viernes a dos días para iniciar marzo, mes en el que, nuevamente, está prevista una nueva semana de paros médicos, que arrancará el día 16.

"Es curioso que, cuando nosotros lo ponemos encima de la mesa con mejoras que son tangibles y visibles, como puede ser la reducción de las horas de guardia, la reducción de las guardias a la semana, la reducción de la jornada -no solamente para los médicos, también para el resto de profesionales-, (...) pues que sea el motivo de una huelga", ha sostenido García.

Tras participar en la apertura de la jornada 'Hacia ciudades más habitables, equitativas y saludables', celebrada en el Ministerio de Sanidad, en Madrid, su titular ha señalado que otra de las "mejoras" que incluye este texto es "la contemplación de las horas de penosidad y de las horas de nocturnidad para todos los profesionales".

"Vamos a hacer todo lo posible para que, por supuesto, no sean los pacientes los que tengan que sufrir los diferentes diálogos que estamos teniendo con los sindicatos", ha afirmado García, quien ha subrayado que no han dejado "de tener reuniones con los sindicatos exclusivamente médicos", ya que mantienen "una reunión casi continua". "No hemos dejado de hablar con los sindicatos y con el resto del Foro de la Profesión Médica", ha aseverado.

INSISTE EN QUE CONTEMPLA UN CAPÍTULO PROPIO PARA LOS MÉDICOS

La ministra, que ha recordado que el Estatuto Marco contempla "un capítulo propio para los médicos", ha afirmado que este "lleva sin tocarse 23 años". "Las enmiendas que reclaman esos sindicatos médicos son enmiendas que, o no nos pertenecen porque no son nuestras competencias, como pueden ser las retribuciones", o "nos empujan a saltarnos la ley".

"Si alguien tenía expectativas de que este Ministerio se iba a saltar la ley, en una ley que mejora claramente las condiciones laborales de los profesionales, pues, obviamente, se ha equivocado", ha puesto de manifiesto García, que, por otra parte, se ha referido a las notas del examen de Médicos Internos Residentes (MIR). "Hemos cambiado algunas plataformas, espero que salgan lo antes posible", ha finalizado al respeto.