Mónica García confía en que la Ley de Medicamentos pase al Congreso "antes del verano"

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, durante la presentación del estudio sobre ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’, en el Ministerio de Sanidad. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este viernes que su departamento intentará llevar la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios al Congreso de los Diputados "antes del verano", tras asegurar que la normativa estará aprobada "antes de que acabe la legislatura".

"Los plazos legislativos son un poquito engorrosos", ha comentado la titular de Sanidad tras ser preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social'.

El texto del anteproyecto de esta ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en una primera vuelta en abril de 2025, tras lo que inició su fase de audiencia pública, donde recibió cerca de 400 alegaciones, aunque el Ministerio de Sanidad matizó que muchas de estas solicitudes eran repetidas.

En este sentido, la futura ley deberá ser ratificada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de pasar a debate parlamentario. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró este pasado abril que el texto sería remitido en unos dos meses al Consejo de Ministros, después de pasar por el Consejo de Estado.

El anteproyecto aprobado el año pasado contemplaba, entre otros aspectos, permitir a enfermeras y fisioterapeutas recetar fármacos dentro de sus competencias, que los farmacéuticos pudieran sustituir un medicamento recetado por otro en caso de desabastecimiento y un cambio en el sistema de precios de referencia para establecer un nuevo modelo más competitivo.

Este mismo viernes, el Ministerio de Sanidad ha abierto a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que actualiza el sistema de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que aspira a "hacerlo más transparente, previsible y vinculado al valor que aportan los tratamientos".

Este RD incluye, precisamente, "la incorporación de un sistema de precios dinámicos para reforzar la competencia entre los medicamentos que ya han perdido la exclusividad de mercado, a partir de la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares".

Sanidad ha afirmado que esta futura norma, que tiene que ser aprobada en Consejo de Ministros, "complementa el recientemente aprobado RD 415/2026, de 27 de mayo, por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias", y supondrá la culminación de "la reforma farmacéutica de la legislatura".