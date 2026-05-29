Mónica García confía en que antes del verano España pueda avanzar en las reformas regulatorias pendientes en tabaco

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su confianza en que se produzcan avances antes del verano en las reformas regulatorias sobre el tabaco, que incluyen la modificación de la Ley del tabaco y la actualización del Real Decreto 579/2017, relativo a la fabricación, presentación y comercialización de estos productos.

"Esperemos que sí", ha afirmado la ministra al ser preguntada por la futura aprobación en declaraciones a la prensa, previas a la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa', celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en España con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo.

García ha señalado que en el Gobierno se encuentran "esperando los dictámenes de Europa". "Estamos esperando todo el procedimiento que viene de Europa para poder traerlo aquí, por fin, al Congreso, tanto la ley como las iniciativas por parte del Ministerio y el Real Decreto que estamos esperando también para las reformas del tabaco", ha manifestado.

El objetivo es "que se materialicen todas aquellas mejoras que, desde el Ministerio de Sanidad, sacamos del cajón para acabar con la lacra del tabaquismo", ha argumentado recordando que, con estas medidas, se busca "poder prevenir a las nuevas generaciones" y "que sean las nuevas generaciones libres de humo".

LA INDUSTRIA TABACALERA "HA HECHO NEGOCIO A COSTA DE LA SALUD"

En esta línea, ha manifestado que "esta regulación es una prioridad de salud pública", así como "del Ministerio y del Gobierno". "A veces, nos dicen que estamos yendo demasiado lejos y demasiado rápido, pero llevamos demasiadas décadas siendo muy tolerantes con una industria que ha hecho negocio a costa de la salud de las personas", ha enfatizado.

Por ello, ha animado a "seguir avanzando" en "políticas progresistas al servicio de la salud pública", ya que "queda mucho por hacer". "Necesitamos seguir ampliando espacios sin humo, reducir el consumo juvenil, combatir las nuevas formas de consumo y reforzar la prevención", ha subrayado, tras lo que ha señalado que "este progreso convive con nuevos retos".

Entre estos últimos, ha destacado "el aumento del uso de vapeadores, de cigarrillos electrónicos y de otros de nicotina de nueva generación", los cuales representan una "atención prioritaria". Estos "no son inocuos, generan dependencia y son la puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional", ha enfatizado, para añadir que no suponen "control de daños" ni están ideados "para dejar de fumar".

LOS VAPEADORES NO SIRVEN PARA DEJAR DE FUMAR

De hecho, ha explicado que si estos nuevos productos sirvieran para la deshabituación tabáquica, "serían de prescripción médica". Por contra, ha insistido en que "son la puerta de entrada de la adicción tabáquica en la población más vulnerable" y la que más "preocupa", que son "los jóvenes".

En este punto, García, que ha recibido en este acto la medalla que otorga anualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) en reconocimiento al trabajo de las instituciones en la lucha contra el tabaco, ha indicado que esta última debe llevarse a cabo con "trabajo colaborativo y evidencia científica". Al respecto, ha destacado el papel "vanguardista" de España en este ámbito.

"Hemos aceptado como normal que sea una de las principales causas de muerte evitable y prevenible", ha explicado sobre el tabaco y como argumento para cambiar de rumbo y ser la actuación contra el mismo una "prioridad". En este sentido, ha puesto en valor el 'Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo' aprobado en esta legislatura, que supone "un cambio de etapa" en el país.

Por último, la ministra, que ha destacado otras medidas, como "la financiación de tratamientos efectivos para dejar de fumar y la potenciación de la prevención desde Atención Primaria", las cuales se han traducido en "mínimos históricos en tabaquismo", ha subrayado que "proteger la salud colectiva es responsabilidad de las instituciones".