Mónica García comparecerá en la Comisión de Sanidad el próximo 16 de marzo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Agustín Santos, ha anunciado este miércoles que la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá en la Comisión el próximo 16 de marzo tras de la petición del PP.

"El próximo 16 de marzo, por la tarde, tendremos la comparecencia de la ministra, previsiblemente a las 16.00 horas", ha comunicado Santos a los diputados tras la reunión de la Comisión de Sanidad, convocada para celebrar dos comparecencias sobre la proposición de ley de ratios de enfermeras destinada a garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.

El pasado 13 de enero, el PP registró en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia urgente en Comisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique el "incumplimiento reiterado" de los plazos en el proceso de los exámenes MIR para este 2026.