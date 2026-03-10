Mónica García carga contra el renovado comité clínico "justo antes" de que se obligue al registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha censurado este martes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya renovado el Comité Clínico para la interrupción voluntaria del embarazo de la Comunidad de Madrid, un órgano asesor, "justo antes" de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ordenado al Ejecutivo regional iniciar los trámites para la creación del registro de objetores al aborto.

"Justo antes de que la justicia la obligue a crear el registro de objetores, Ayuso renueva el comité clínico del aborto con nada menos que tres hombres para decidir sobre los derechos, los cuerpos y la autonomía de las mujeres", ha denunciado la titular del Ministerio de Sanidad en un mensaje en la red social 'X'.

El comité clínico es un órgano colegiado de carácter consultivo y naturaleza técnico-facultativa, designado por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma. Es el encargado de confirmar o no el diagnóstico previo, de enfermedad extremadamente grave e incurable, del médico o médicos que hayan atendido a la mujer en el embarazo en caso de querer interrumpirlo.

En su última renovación, el 10 de febrero, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultado por Europa Press, se nombró titulares a tres doctores especialistas en ginecología y obstetricia y en pediatria. Asimismo, entre los suplentes se designó a once suplentes, con una mayoría de nueve mujeres.

En su mensaje, la ministra de Sanidad ha recalcado a la Comunidad de Madrid que "cumplir la ley y garantizar derechos no es opcional". "Iremos hasta el final", ha advertido García.

RELEVOS CUANDO TOCA

En declaraciones a los medios en el Hospital Ramón y Cajal, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha subrayado que la renovación de este órgano asesor es algo que se hace "de forma procedimental cuando toca" y ha remarcado que "se están intentando confundir temas que no tienen nada que ver".

"Es una renovación de un comité que está formado por expertos con experiencia técnica asistencial y conocimiento legal, en este caso para este comité", ha remarco la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

Así, ha insistido en que se están mezclando cuestiones que no tienen nada que ver entre sí, al tiempo que ha negado que sean personas vinculadas a movimientos antiabortistas.

"Es un debate estéril y que se quieren confundir términos son profesionales del sistema madrileño de salud con comprobada experiencia, desde luego con un conocimiento profundo de la materia, ginecólogos, pediatras y también con un conocimiento profundo de la legislación en relación al comité al que pertenece", ha zanjado.