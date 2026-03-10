Mónica García carga contra Abascal por su crítica al RD de universalidad: "Un crimen es dejar fuera a pacientes"

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Senado. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este martes contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, a quien ha calificado de "xenófobo y racista" por tildar de "crimen" que se vaya a garantizar la sanidad pública a personas migrantes en situación irregular, a lo que la titular de Sanidad ha respondido que "un crimen es dejar fuera de la asistencia sanitaria a pacientes".

"Nuestro código deontológico nos impide dejar fuera a pacientes o no tratar a pacientes por su sexo, por su condición, por su origen o por su raza. Lo que es un crimen es lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos o lo que hace el señor Netanyahu en Palestina. Eso sí que es un crimen", ha aseverado García en declaraciones a los medios previas a un encuentro sobre alimentación saludable en centros públicos.

Así, ha señalado que el Gobierno busca "proteger a la ciudadanía, proteger la salud de las personas y dar seguridad a los ciudadanos españoles" a través de medidas como el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que refuerza la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según ha apuntado, esta y otras acciones pretenden enfrentar las "medidas trumpistas" y "de la ultraderecha", que "vienen a traer el caos, la inseguridad y la incertidumbre". "Creo que no nos merecemos estar en manos de señores de la guerra", ha añadido.

RENOVACIÓN DEL COMITÉ CLÍNICO DE ABORTO EN MADRID

Por otra parte, Mónica García ha criticado la renovación del Comité Clínico para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de la Comunidad de Madrid, en el que se ha incluido a tres hombres. "La noticia cae por su propio peso. Tres hombres decidiendo sobre si las mujeres podemos decidir sobre nuestra vida, nuestra maternidad y sobre nuestro propio cuerpo. Yo creo que está todo dicho", ha subrayado.

En esta línea, ha aplaudido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordena al Ejecutivo regional que inicie los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia al aborto.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá esta medida, mientras que, desde Génova, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, se ha mostrado "convencida" de que "acatará" la decisión del tribunal.

"Bueno, se tienen que poner de acuerdo. Básicamente lo que le dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que cumpla la ley, algo tan sencillo como que cumpla la ley, y supongo que habrá gente en su partido que le diga también que cumpla la ley", ha comentado la titular de Sanidad al ser preguntada por el asunto.

Asimismo, ha reprochado a Ayuso que mantiene una "guerra" contra las mujeres, el orden y la legislación. "La señora Ayuso lo que está poniendo en jaque no solamente es el derecho de las mujeres a poder interrumpir voluntariamente su embarazo, está poniendo en jaque también el derecho que tienen los objetores a ser objetores de conciencia", ha señalado.