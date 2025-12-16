Mónica García atribuye su reprobación en el Senado a su defensa del Estatuto Marco: "Le digo al PP que estoy orgullosa"

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado orgullosa de la reprobación impulsada por el PP en el Senado, al considerar que responde a su "insistencia" en mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios a través del nuevo Estatuto Marco.

"Ese mismo PP me ha reprobado porque no he metido todas esas medidas de mejora de los profesionales sanitarios en un cajón. Así que le digo al PP que estoy orgullosa de esa reprobación", ha señalado García al ser preguntada por los periodistas este martes en la presentación del Plan Veo.

Así, ha recordado que el nuevo texto elimina las guardias de 24 horas, asegura la oposiciones cada dos años, garantiza los descansos de los profesionales e introduce la innovación, la investigación, la formación y la docencia dentro de la jornada laboral.

"El PP me pidió que rechazara y que metiera el Estatuto Marco en un cajón y ya les dije que iba a pelear y me iba a remangar para que ese Estatuto Marco, que mejora las condiciones laborales de los profesionales", ha resaltado García.

"LOS MÉDICOS TIENEN REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN"

Por otra parte, García ha subrayado que en el acuerdo alcanzado este lunes por el Ministerio con los sindicatos del Ámbito de Negociación hay representación de los médicos.

"Es mentira, es un bulo que en la mesa sindical, por cierto que deriva de unas elecciones sindicales, elegida democráticamente, no haya representantes de los médicos. Está CESM, que es uno de los sindicatos convocantes de las huelgas, y están otros representantes médicos y además UGT, CCOO y CSIF, por supuesto, también representan a los médicos", ha explicado García a los periodistas.

Tras ello, ha reiterado que para Sanidad supone un "gran avance" y un "orgullo" conseguir ese preacuerdo después de "tantas reuniones y meses de trabajo". Ahora, según ha subrayado, el objetivo es que el nuevo Estatuto Marco llegue al Consejo de Ministros y se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados.

"Porque este Estatuto Marco tiene que llegar al Congreso para ser aprobado, para que esas mejoras se planifiquen. Ese marco jurídico que obligue a las comunidades autónomas a poner en marcha todas esas mejoras de las condiciones laborales", ha concluido.