Mónica García asevera que "ojalá" la siguiente crisis no la tenga que gestionar un gobierno del PP

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este miércoles su deseo de que la siguiente crisis que tenga que enfrentar España no tenga que ser gestionada por un gobierno del Partido Popular, del que ha criticado que utilice la "herramienta política del insulto, del bulo y de la mentira contra el Gobierno de España", lo que "le resta credibilidad".

"Ojalá, de verdad, no nos pille ninguna de las gestiones de ninguna de las crisis que ha tenido que sufrir este Gobierno con los mismos que gestionaron la Covid en la Comunidad de Madrid, con los mismos que han gestionado la Dana en la Comunidad Valenciana o los mismos que gestionaron los incendios en Castilla y León. Ojalá que no nos pille nunca con irresponsables al mando de nuestras instituciones", ha aseverado en su comparecencia en el Congreso para explicar la gestión de la crisis del hantavirus.

En esta línea, ha resaltado que es "imprescindible" que "todas las crisis", no solo las sanitarias, sino también la crisis de vivienda, la de migrantes o la de educación, sean respondidas con "conciencia", con "servicios públicos robustos" y con valores como "la solidaridad y la empatía".

"Mientras este país va de la mano de la ciencia, ustedes van de la mano de la extrema derecha, de la extrema derecha más magufa, más racista de Europa, de los negacionistas", ha censurado al PP.

García ha señalado que los 'populares' "no han aportado nada" al operativo para acoger al crucero afectado, aunque ha agradecido que se hayan mantenido "callados" en este periodo. "Es verdad que tuvimos la suerte de que su jefa, la máxima polemizadora, estaba en México insultando a los mexicanos", ha señalado en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por otra parte, se ha dirigido a Vox para criticar que, si se siguieran sus planteamientos "anticientíficos, de desmantelamiento de los organismos internacionales, de debilitar la salud pública" y "de negar la evidencia científica", la gestión de enfermedades volvería a hacerse como en la Edad Media. "Estamos ya en el siglo XXI y no vamos a gestionar las cosas como en la Edad Media", ha aseverado

En este sentido, ha cuestionado a los diputados de Vox sobre si ellos hubieran abandonado a los españoles que estaban a bordo del crucero. "¿Su prioridad nacional dónde está?", ha apuntado.