Mónica García asegura que la vacunación en Ceuta comenzó la pasada semana y confía en agilizarla

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la vacunación de personas en Ceuta como medida preventiva ante la crisis migratoria comenzó la pasada semana y confía en que el proceso pueda agilizarse durante estos días.

"No ha habido retrasos. La semana pasada ya empezamos a vacunar y espero que esta podamos agilizar las vacunas", ha afirmado la titular de Sanidad durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press.

En este contexto, la ministra ha explicado que las dosis proceden de un 'stock' de las comunidades autónomas y que forman parte del calendario vacunal "normal". En concreto, la Comisión de Salud Pública (CSP) acordó el envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis de vacunas, de las que 15.000 son de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio.

Tras ello, ha recalcado que las personas migrantes no traen enfermedades, sino que pueden enfermar debido a las condiciones de "insalubridad" y "hacinamiento". "Por no poder beber agua potable, no poder tener acceso a comida", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que la sarna se puede transmitir por estas condiciones de hacinamiento, al tiempo que ha apuntado que no se ha encontrado ningún caso de tuberculosis entre la población migrante.

Por otra parte, ha vuelto a rechazar que se haya producido un colapso sanitario en Ceuta, aunque ha aclarado que esto no significa que el sistema sanitario de la ciudad autónoma no se haya visto tensionado.

"No hay colapso, lo cual no significa que no se haya tensionado ni que los profesionales no hayan tenido que dar por su parte un 120 por ciento para que efectivamente no se produjera ese colapso. Pero el mensaje de colapso es un mensaje que creo que es grave", ha manifestado.

ESTATUTO MARCO

Por último, preguntada por las manifestaciones previstas este otoño contra el Estatuto Marco, García se ha mostrado satisfecha de haber puesto el "balón a rodar" sobre la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

"Estoy orgullosa de que esto haya sido la palanca para que las comunidades autónomas muevan ficha y se pongan a mejorar las condiciones laborales en aquellos aspectos que son de su competencia, como reforzar las plantillas e invertir en nuestro Sistema Nacional de Salud", ha resaltado.

Así, ha destacado que, gracias al impulso del Estatuto Marco, algunas comunidades han alcanzado acuerdos "al albur de lo que dice el Estatuto Marco" para reducir las guardias, la carga asistencial y las horas de guardia, así como para facilitar la conciliación familiar de los profesionales y mejorar sus condiciones laborales.