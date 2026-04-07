Mónica García asegura que la regularización de migrantes "no tiene ningún impacto" en el sistema sanitario

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este martes que la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno "no tiene ningún impacto" en el sistema sanitario porque esta población "ya tiene asegurada la asistencia sanitaria" en España desde la Ley General de Sanidad de 1986.

Así lo ha señalado durante la sesión plenaria en la Cámara Alta, donde ha respodido a la senadora de Vox Paloma Gómez, quien ha preguntado a la titular de Sanidad sobre el impacto que tendrá en los servicios sanitarios la regularización extraordinaria de migrantes.

En su intervención, García ha reprochado a Vox su "conciencia racista". "Yo nunca sé si son ustedes más racistas que ineptos o más ineptos que racistas. Sea cualquiera de las dos cosas que tienen ustedes en pugna, como médica, les digo que ambos tienen un pronóstico muy grave", ha aseverado.

La ministra ha destacado que España es un país "solidario" y "orgulloso" de tener una sanidad pública universal. "Somos un país que ve pacientes, que no ve enemigos", ha afirmado la ministra para criticar que, a Vox, la democracia y la sanidad pública "le vienen grandes".

"Ustedes no solo no conocen su país, no solo no conocen la legislación de su país, sino que además no les gusta su país", ha referido. Tras ello, ha denunciado que "quienes están ahogando" la sanidad pública son los "defraudadores de Hacienda", a los que ha señalado que Vox "protege".

"¿Sabe quién no la paga? Los defraudadores de Hacienda a los que ustedes protegen. ¿Sabe quién no la paga tampoco? La Fundación Disenso no la paga. ¿Sabe quién no la paga tampoco? Las donaciones en la Dana que fueron directamente a los bolsillos de Vox. Esos son los que están ahogando a nuestra sanidad pública", ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que España está orgullosa de tener una sanidad pública que "no te pregunta de dónde eres", sino "qué es lo que te pasa". "Así que, señorías de Vox, bienvenidos a su país, si no les gusta, váyanse", ha zanjado.

"ESTO ES UN AUTÉNTICO RETROCESO"

En su intervención, la senadora Paloma Gómez ha advertido de que el sistema sanitario ha dejado de ser "ejemplar", como lo ha sido "durante años". "Centros de salud desbordados, listas de espera interminables y profesionales que no pueden más con su vida. Una situación que no es nueva, pero que sí se está agravando", ha señalado.

En este contexto, ha afirmado que la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno "es un auténtico retroceso" y "puede convertirse en un problema". "La inmigración, señora ministra, es un fenómeno complejo que requiere control y planificación. No se trata de abrir las puertas sin ton ni son produciendo un efecto llamada y sin tener en cuenta la capacidad de nuestros servicios públicos, que de por sí están desbordados", ha apuntado.

Gómez ha indicado que los inmigrantes son el 14 por ciento de la población y "se llevan fuera de España unos 11.500 millones de euros cada año en remesa". Según ha explicado, esto equivale al 11 por ciento de gasto en sanidad pública. "Es decir, el dinero que ganan se lo llevan a sus países. Aquí, poco contribuyen y poco dejan", ha señalado apuntando que la consecuencia de esto es una saturación del estado del bienestar.

"Cualquier sistema público tiene límites y gobernar implica reconocerlos, por lo que la prioridad sería garantizar una atención sanitaria de calidad, accesible y digna, empezando por asegurar que el sistema sanitario funcione correctamente con los recursos actuales", ha finalizado.