Mónica García asegura que "ninguno" de los casos de tuberculosis en Ceuta está relacionado con la entrada de migrantes

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este lunes que se han detectado cinco casos de tuberculosis en Ceuta, pero que "ninguno" está relacionado con la entrada de personas migrantes, tras lo que ha precisado que no se ha confirmado ningún caso "activo".

García ha defendido en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de laSexta, recogida por Europa Press, que la situación de salud pública en la ciudad autónoma "está controlada". "Cuando se habla de colapso sanitario, yo creo que es un mensaje muy alarmista", ha subrayado.

Según ha detallado, en Ceuta se han detectado casos de sarna, que "han ido bajando" según se ha ido dotando a las personas migrantes de condiciones de habitabilidad, y ha apuntado que han sido tratados, sin que se hayan producido brotes de la enfermedad. Tras señalar que también se ha diagnosticado un caso de varicela, ha destacado que hace dos semanas se inició la vacunación de toda la población migrante con más de 45.000 vacunas.

De este modo, frente al discurso de la "derecha", ha afirmado que los informes de su departamento siempre han apuntado que los riesgos en salud pública para la población ceutí "son bajos" y, para la población migrante, "moderados", en función de las condiciones de salubridad.

Aunque ha reconocido que algunos servicios se pueden ver "tensionados", ha hecho hincapié en que no hay colapso sanitario. "Vuelvo a insistir porque esto es muy importante, porque si alguna persona en Ceuta puede escuchar que hay colapso, puede pensar que no puede ir a su centro de salud o que no puede ir a Urgencias y esto no es así", ha concluido.