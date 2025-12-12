Mónica García asegura que Madrid es la única CCAA que no ha enviado los datos de los cribados de cáncer

1035512.1.260.149.20251212114530 Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que la Comunidad de Madrid es la única región que todavía no ha enviado al Ministerio los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, algo a lo que se comprometieron todas las CCAA el pasado 12 de noviembre.

"Todas menos Madrid nos han mandado los datos. Nos gustaría que Madrid fuera un poquito más leal con los pacientes para demostrar que los programas de cribado en la Comunidad de Madrid funcionan", ha señalado García en la rueda de prensa previa al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

García ha añadido que cuando el Ministerio de Sanidad tenga todos los datos se realizará un informe para poder hacer una evaluación de la situación de los cribados de cáncer en cada comunidad autónoma.

Así se ha mostrado antes de la celebración de un nuevo CISNS telemático al quen han asistido de forma presencial solo las comunidades de Madrid, Cantabria, Asturias y Baleares.

Al ser preguntada por la huelga de médicos, la ministra ha recordado que el Ministerio ha recogido todas las demandas que piden los sindicatos y forman parte de sus competencias. "Están todas recogidas, absolutamente todas, incluidas aquellas que han partido de la voluntad y el compromiso del Ministerio de Sanidad, como puede ser la reducción de las guardias de 24 horas", ha señalado.

Tras ello, ha insistido en que los médicos no tendrán un Estatuto Marco propio, ya que "dejaría fuera de las demandas y de las mejoras al resto de profesionales". Además, considera que el Estatuto Marco propio de los médicos puede incorporarse como un capítulo en el nuevo texto.

"Consideramos, y así también se lo hemos hecho saber desde el principio a los sindicatos médicos, que un Estatuto propio de los médicos cabe perfectamente en el capítulo propio de los médicos que tiene el Estatuto Marco", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que las reivindicaciones relacionadas con las retribuciones de los profesionales forman parte de las competencias de las CCAA. "Todas esas reivindicaciones que tienen que ver con las nóminas son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, así como todas aquellas que tienen que ver con las plantillas, con los refuerzos, con los recursos, con la organización, con la planificación", ha detallado.

"Vamos a seguir dialogando, como no, vamos a seguir con los brazos abiertos para por fin llegar a un texto que sea de un acuerdo y de un consenso", ha agregado.

GARCÍA PONE EL EJEMPLO DE ARAGÓN Y CATALUÑA PARA FRENAR LA GRIPE

En cuanto a los datos de la gripe, García ha señalado que el pico está subiendo con la misma curva que el año anterior, aunque se ha adelantado dos o tres semanas. "Por eso nosotros insistimos a mediados de noviembre con las comunidades autónomas que tendríamos que tener un protocolo común para poder abordar y poder atajar esa curva lo antes posible", ha apuntado.

Al hilo, ha puesto los ejemplos de Aragón y Cataluña, que ya han puesto las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios, centros de salud y también en las residencias. "Desde las diferentes comunidades y desde el Ministerio de Sanidad también hemos empujado a la vacunación de las personas mayores, los niños, las personas vulnerables, los pacientes crónicos y el personal sanitario", ha ahondado.

Por último, al ser preguntada por la situación del Hospital de Torrejón, García ha afirmado que priorizar a los pacientes que den más beneficio al centro es el "'modus operandi'" del PP, de la Comunidad de Madrid y de Quirón. "Para esto es imprescindible que la maquinaria esté perfectamente engrasada en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", ha finalizado.