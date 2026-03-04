Mónica García asegura que la ley del medicamento garantizará la seguridad jurídica de la prescripción enfermera

Imagen del ‘Foro Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la profesión enfermera en España’. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que su departamento va a seguir trabajando con "diálogo y ambición" para reconocer el "talento y la capacidad profesional" de las enfermeras dentro del Sistema Nacional de Salud, y ha señalado que la futura ley del medicamento será clave para dotar de seguridad jurídica a la prescripción enfermera y consolidar su papel en la atención sanitaria.

"La ley del medicamento asume, reconoce y da seguridad jurídica a lo que es ya una realidad, la indicación y el uso de determinados medicamentos por parte de las enfermeras. Esto no es una novedad en la práctica clínica, pero tenemos que dar seguridad jurídica y reconocimiento, siempre basados en la evidencia clínica", ha señalado García durante un encuentro informativo del Foro Hospiten 'Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la profesión enfermera en España', organizado con Europa Press.

Asimismo, García ha destacado que su Ministerio quiere reconocer la labor de las enfermeras a través del nuevo Estatuto Marco, que, a su juicio, supone un "paso importante" en una clasificación "más justa" y en un "avance" en las condiciones laborables. "Reconoce la evolución académica, la necesidad de potenciar el talento, la necesidad de asumir que las enfermeras han tenido una evolución", ha agregado.

"Si queremos que nuestro Sistema Nacional de Salud siga siendo uno de los grandes patrimonios y colectivos de este país, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar a las personas que nos cuidan. Y este cuidado también empieza por sostener y cuidar a las personas que se encargan de los cuidados", ha enfatizado García.

AJUSTAR LAS PLANTILLAS A LA COMPLEJIDAD ASISTENCIAL

Durante su intervención, García ha explicado que su departamento está desarrollando junto a las comunidades autónomas y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una herramienta que permita ajustar el número y el perfil de profesionales de enfermería a la complejidad de los cuidados que requieren los pacientes. "Queremos pasar de una lógica uniforme a una planificación basada en la intensidad de los cuidados", ha manifestado.

En este sentido, ha detallado que la intensidad de los cuidados no depende sólo de la situación clínica, también depende del "contexto social" en el que se mueven los pacientes. "Si queremos unos cuidados seguros y de calidad, también debemos medir esa complejidad", ha añadido.

"También debemos medir esos determinantes sociales y planificar en consecuencia. Este trabajo además se enmarca en las iniciativas internacionales en las que España está adherida para la atracción y la fidelización del talento. La escasez de profesionales es un reto global, es un reto europeo", ha destacado la ministra.

A continuación, García ha informado de que también se está trabajando con las comunidades autónomas para que las enfermeras estén presentes en los órganos de decisión, ya que considera que las decisiones sobre los cuidados "no pueden tomarse sin las personas que cuidan".

"Desde el Ministerio de Sanidad vamos a seguir trabajando con diálogo pero también con muchísima ambición para reconocer todo el talento, para ordenar mejor nuestros recursos asistenciales, para ofrecer seguridad jurídica y para situar los cuidados en el lugar que corresponden, porque el futuro del sistema sanitario será con más cuidados, con más trabajo en equipo o no será", ha finalizado.