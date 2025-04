Mónica García asegura que la Ley ELA "no está en el limbo" y que tendrá financiación

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este martes que la Ley ELA, aprobada el pasado octubre por unanimidad, "no está en el limbo", sino que se está trabajando en ella junto a los pacientes, y ha vuelto a afirmar que contará con financiación para su puesta en marcha, garantizando que "hay dinero" para ello.

Así ha respondido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a la pregunta de la 'popular' Rosa María Romero, quien ha cuestionado a la ministra acerca de si cree que le está haciendo justicia a los enfermos de ELA cinco meses después de la publicación de la Ley en el BOE, a lo que García ha contestado afirmativamente.

"¿Queda camino por recorrer? Por supuesto que queda camino por recorrer", ha precisado la titular de Sanidad. En el ámbito de la financiación, ha insistido en que esta será transferida a las comunidades autónomas del mismo modo que en los últimos años se les han transferido "más de 250.000 millones" de euros "para que se hagan cargo de todos los pacientes".

Durante el turno de réplica, García ha recordado, "por hacer un ejercicio de memoria", que el Partido Popular recortó 5.000 millones en la Ley de Dependencia. Así, ha apuntado que no iba responder a las "provocaciones", "insinuaciones", "ignorancia" e "insultos" de Romero "por respeto" a los pacientes de ELA y al consenso parlamentario que alumbró la Ley.

De este modo, ha hecho hincapié en que la Ley "está en marcha, está en trámite" para hacerla "efectiva" y ha detallado que, mientras, su departamento está en "diálogo constante" con las asociaciones de pacientes para "resolver el mañana, mientras llega el futuro", porque los afectados "no pueden esperar".

En relación con los más de 250.000 millones destinados a las comunidades autónomas, García ha objetado al PP qué han hecho sus gobiernos con este dinero si no lo han invertido "en los pacientes, en dependencia, en políticas sociales y en educación". "¿Qué han hecho con todo ese dinero?", ha reiterado.

"CLARO QUE HAY DINERO"

"Porque claro que hay dinero para los pacientes de ELA. Un dinero que nosotros transferiremos, cuando esté la ley desarrollada, a las comunidades y tendrán que ser las comunidades las que se hagan cargo", ha indicado a la vez que recordaba que las competencias en esta materia son de las comunidades.

Con todo ello, García ha finalizado advirtiendo que si lo que va a hacer el Partido Popular, "como siempre", es "tirar balones fuera", el Gobierno "se ocupará de todos los pacientes" de los que los 'populares' no se hagan cargo.

Por su parte, Rosa María Romero ha aseverado que la ministra de Sanidad y todo el Gobierno "han engañado" a los enfermos de ELA, al dilatar primero la aprobación parlamentaria de la Ley durante más de tres años e incumpliendo ahora el compromiso de financiación. "Sin financiación la ley es papel mojado", ha subrayado.

"Los enfermos están hartos y han denunciado públicamente su abandono. No se escuden en que no hay unos nuevos presupuestos, porque ya dijo Sánchez que no pasa nada, que los pueden prorrogar 'sine die' y gobernar sin presupuestos", ha expresado.

Romero ha finalizado demandado a la ministra que trabaje en la Ley ELA y deje de "crear problemas", que ha apuntado que es "lo único" que García ha hecho desde que llegó al Ministerio, poniendo en contra a profesionales sanitarios, sindicatos, comunidades autónomas, a "todos". "Señora ministra, si no puede, váyanse todos y convoquen elecciones, que el Partido Popular lo hará", ha remachado.