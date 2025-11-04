Mónica García asegura haber fortalecido la sanidad pública en Ceuta y Melilla aunque "queda mucho por hacer"

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este martes que, desde que comenzó la legislatura, el Gobierno ha "fortalecido" la sanidad pública en Ceuta y Melilla con más profesionales, mejores equipamientos e infraestructuras y mejores resultados en salud, aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer".

"En sanidad siempre queda más por hacer de lo que se ha hecho", ha señalado durante la sesión plenaria en la Cámara Alta en respuesta a la pregunta del senador del Partido Popular Abdelhakim Abdeselam Al Lal, quien ha cuestionado a la ministra acerca del estado de la sanidad en las ciudades autónomas y le ha exigido responsabilidades.

García ha detallado que en este periodo las plantillas de facultativos en Ceuta y Melilla han pasado de 374 a 448 profesionales, lo que supone un aumento del 20 por ciento; el número de profesionales sanitarios ha aumentado de 1.452 a 1.842; y, solo en Melilla, en 2024, se han incorporado 15 especialistas hospitalarios más.

En la misma línea, ha precisado que las retribuciones de los profesionales sanitarios en las ciudades autónomas "son las más altas de todo el país", con incentivos que "están funcionando". Así, ha apuntado que un 67 por ciento de los residentes que se forman en Ceuta y el cien por cien de los que lo hacen en Melilla se quedan allí. "Ya le gustaría a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la que solo se queda el 35 por ciento", ha criticado.

Entre las mejoras, ha destacado una inversión superior a los 100 millones de euros en una década, 10 millones en Ceuta y 128 millones para el nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME). "Del que supongo que está orgullosa toda la ciudad de Melilla, menos el Partido Popular", ha añadido acerca del centro inaugurado el pasado junio.

"Los resultados están ahí. No hay listas de espera en Atención Primaria como en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde los ciudadanos tienen que esperar dos y tres semanas. Los tiempos quirúrgicos en Ceuta se han reducido un 66 por ciento y los indicadores de salud son mejores que la media nacional. En definitiva, más recursos, más profesionales y mejor sanidad para Ceuta y Melilla", ha aseverado García.

"CAOS SANITARIO" EN CEUTA Y MELILLA

El senador 'popular' Abdelhakim Abdeselam Al Lal ha calificado la situación en Ceuta y Melilla de "caos sanitario" y ha culpado a la titular de Sanidad de ello. "Las políticas fracasadas en Ceuta y Melilla son su fracaso y cuando una persona o una gestora o una ministra fracasa tiene dos opciones, dimitir o rectificar", ha señalado para pedir tras ello la dimisión de Mónica García.

Según ha detallado, las listas de espera en las ciudades autónomas son "interminables", el personal sanitario está "totalmente cansado" debido a "jornadas maratonianas", el Hospital Universitario de Ceuta carece de Unidad infanto-juvenil de Psiquiatría, y las salas de psiquiatría y hemodiálisis están cerradas por falta de psiquiatras y de cardiólogos. También ha calificado el nuevo Hospital Universitario de Melilla de "hospital 'fake'".

Al margen de esto, ha censurado que la ministra de Sanidad "siempre se meta con la Comunidad de Madrid", precisando que esta comunidad "ha dado muestras mejores cuando estaba Ruiz Escudero al frente", en referencia al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero, actual senador.

"Lo de Ruiz Escudero se lo tendrá que decir a la actual consejera (Fátima Matute), que si la actual consejera es peor que Ruiz Escudero ya tiene bemoles la cosa. Y eso se lo tendrá que decir a lo mejor a las familiares de los 7.291 víctimas de las residencias que firmó el señor Ruiz Escudero, con los que, por cierto, no se reunió ni una sola vez. ¿Sabe por qué? Porque si se hubiera reunido con ellos le hubiera pasado lo mismo que al señor Mazón durante el funeral de Estado, que hubiera dimitido", ha referido García en respuesta.