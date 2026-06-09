Mónica García asegura que las CCAA tienen "la llave" para acabar con las huelgas ante el CISNS de este miércoles

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que las comunidades autónomas tienen "la llave" para poner fin a las huelgas de los médicos y ha destacado que, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará este miércoles, "tienen la oportunidad de demostrar" que "van a poner de su parte" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

"Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí. Lo que no vamos a hacer tampoco es ni saltarnos la ley ni saltarnos las competencias", ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

García ha puesto en valor, como en anteriores ocasiones, el trabajo que ha realizado el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco, aún pendiente de tramitación tras su aprobación como anteproyecto de ley. "En 23 años nadie ha puesto encima de la mesa una reforma laboral sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha hecho su trabajo", ha afirmado.

La ministra, que ha señalado que el anteproyecto de Estatuto Marco plantea "límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad", ha recordado que las competencias "están transferidas desde el año 2000" a las comunidades autónomas, que son las que pueden actuar en gestión, planificación, recursos humanos, plantillas y abordaje de las mejoras de las condiciones laborales.

Después de trasladar su "máximo respeto" a los profesionales que reivindican que el "malestar" acumulado durante "20 años" acabe "próximamente", García ha insistido en que "ahora es el tiempo de las comunidades autónomas" y, en este sentido, ha apuntado que en el CISNS se pondrán sobre la mesa aquellas reivindicaciones que no son de competencia ministerial.

En concreto, ha detallado que se abordará la disminución de las horas de guardia, las retribuciones de las mismas, la creación de las mesas de negociación exclusivas para médicos o las 35 horas de jornada laboral ordinaria, que son competencia de las comunidades autónomas.

"Por eso, mañana las comunidades autónomas tienen la oportunidad de demostrar que todas y cada una de ellas van a poner de su parte para que las mejoras materiales de las condiciones laborales de los profesionales se vean plasmadas realmente en el día a día de los profesionales", ha concluido.