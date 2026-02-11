Mónica García asegura asumir "con orgullo" su responsabilidad por "defender la sanidad pública"

1051153.1.260.149.20260211180054 Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que asume "con todo el orgullo" su "responsabilidad" por "defender la sanidad pública", aludiendo a su trabajo para limitar la colaboración público-privada, actualizar el Estatuto Marco y aumentar el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada.

"Entono un 'mea culpa' por defender nuestra sanidad pública de sus falsas preocupaciones y de sus intentos de cargársela", ha aseverado en el Congreso de los Diputados en respuesta a la pregunta de la diputada del Partido Popular Carmen Fúnez, quien ha cuestionado a la ministra sobre si iba a dar explicaciones o a asumir algún tipo de responsabilidad ante las próximas huelgas convocadas por los sindicatos médicos.

La titular de la cartera sanitaria ha subrayado en su intervención algunos de los trabajos impulsados por su ministerio. Así, ha destacado que se hace cargo de la "responsabilidad" que supone presentar el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado este martes en Consejo de Ministros.

"Una integridad por la que por supuesto que me puse en huelga y por la que por supuesto que convoqué manifestaciones. ¿Para qué? Para librar a los españoles y a los madrileños de sus ansias privatizadoras y de sus ansias especuladoras", ha destacado para expresar su rechazo a las políticas 'populares'.

Asimismo, ha dicho asumir su responsabilidad por "revertir" todos los recortes de los gobiernos del PP; y haber firmado el mayor número de profesionales en Formación Sanitaria Especializada (FSE), un total de 12.366. "Ustedes asumen el mayor recorte en nuestros profesionales", ha recriminado al PP.

También ha puesto en valor su trabajo para "sacar del cajón" el Estatuto Marco después de 23 años. En dicho periodo, la ministra ha criticado que no ha escuchado hablar a los 'populares' de guardias, de las condiciones laborales, de los profesionales ni de la defensa del sistema sanitario.

Mónica García ha reprochado al Partido Popular que solo se acuerda de los profesionales, de las huelgas, de los sindicatos y del Sistema Nacional de Salud "cuando le interesa". "También les pasa lo mismo con las víctimas de acoso sexual y las víctimas en general de cualquier tragedia. Astedes solo les interesan cuando pueden utilizarlo como arma arrojadiza contra el Gobierno de España", ha aseverado.

"RESPONSABLE DE LA CONFLICTIVIDAD SANITARIA MÁS ALTA DE ESPAÑA"

En su intervención, la diputada Carmen Fúnez se ha referido a la ministra como "la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas", debido a su "falta de diálogo", a su "sectarismo" y a su "incoherencia".

Fúnez ha señalado que García ha puesto de manifiesto más que nunca esta incoherencia con el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad. "Desde ayer lleva usted alardeando de luchar contra las privatizaciones del sistema de salud. Y fíjense ustedes, esta misma mañana se ha publicado un contrato firmado por usted privatizando el servicio de psiquiatría de la ciudad de Ceuta", ha criticado.

Junto a esto, ha censurado que el Estatuto Marco carezca de un informe del Ministerio de Función Pública y del Ministerio de Hacienda, además de que no se haya contado con los médicos. Asimismo, ha reprochado el "caos" en los exámenes de acceso a la Formación Sanitaria Especializada.

"Yo por eso le digo que este clima de caos, de confrontación, si hubiese sido un gobierno del Partido Popular, ¿qué habría pasado? Pues yo se lo digo, que la ministra hubiese estado en la calle desde hace semanas y desde hace meses", ha concluido.