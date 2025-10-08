Mónica García apunta que el "problema" con los cribados de cáncer de mama "sigue" tras la dimisión de la consejera

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la inauguración de la I jornada de Cultura y Salud Mental 'Culturas del malestar', en el Museo del Romanticismo, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). La jornada ha sido organizada por la Sec - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que "el problema sigue ahí" tras la dimisión de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, por los fallos en los cribados de cáncer de mama, defendiendo asimismo que desde su departamento trabajan "para darle la vuelta al modelo fallido del PP".

Pese a la renuncia de la consejera, García ha denunciado que "el problema sigue ahí" con los cribados pues, según ha dicho, ha habido "años de abandono, privatizaciones y falta de control que dejaron a 2.000 mujeres sin la revisión que necesitaban" por la gestión de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno.

"Trabajamos para darle la vuelta al modelo fallido del PP", ha reiterado en un mensaje en la red social 'X'.

La ministra anunció este martes que se va a comenzar a realizar un estudio "más pormenorizado" sobre los programas de cribado de cáncer a nivel nacional, y que comenzará por Andalucía, tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en esta comunidad.