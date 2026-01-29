Mónica García apuesta por un "marco más robusto" de cooperación transfronteriza frente a las amenazas para la salud

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a su llegada a una rueda de prensa tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede del Ministerio, a 14 de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apostado por "avanzar hacia un marco más robusto de cooperación transfronteriza" frente a las amenazas para la salud, y por "empezar a pensar y construir las bases de un futuro sistema de salud común europeo", bajo "una visión integral" capaz de reducir la incertidumbre y de proteger mejor la ciudadanía.

En estos términos se ha referido la ministra dentro del Primer encuentro del Clúster para la mejora en el uso de instrumentos de la UE, que tiene lugar en el Ministerio de Sanidad hasta este viernes, y que pretende convertirse en "punto de encuentro de instituciones, de países y de miradas diversas", unidas por "una misma preocupación y una misma responsabilidad", que es como reforzar los sistemas de salud "en un momento que es decisivo para Europa".

El encuentro que ha contado con la participación de miembros de la Organización Mundial de la Salud, el Observatorio Europeo de Sistemas de Salud, el Ministerio de Salud de Italia, personas expertas procedentes de Austria, Bélgica, Estonia y Eslovenia, y por supuesto las comunidades autónomas españolas junto a las diferentes direcciones del Ministerio.

"Confiamos en que este encuentro sea útil, productivo y estimulante y que contribuya a avanzar hacia un trabajo conjunto que sea más ágil y coordinado", ha señalado García, quien ha apostado por "mejorar la identificación, la coordinación y la gestión de los fondos europeos aplicables a los sistemas de salud", y hacerlo "reforzando la cooperación entre las administraciones nacionales, regionales y europeas".

Asimismo, ha señalado que es "imprescindible fortalecer" los sistemas nacionales de salud; ha destacado los avances de la Unión Europea, donde ha apostado por una mejor preparación frente a futuras pandemias y un refuerzo progresivo de la resiliencia de los sistemas sanitarios europeos.

Para conseguirlo, ha recordado que es necesario "apoyarse en instrumentos que sean sólidos, en capacidades que sean compartidas y en una cooperación real entre los diferentes países". "Vivimos un momento internacional que es complejo, marcado por incertidumbres, por crisis que se superponen y por riesgos que hace poco pudieran parecer lejanos, pero que hoy ya están aquí", ha adviertido

Y en este contexto, ha afirmado que la Unión Europea tiene un papel "decisivo" que trabaja sumando esfuerzos, coordinandO respuestas, reforzando la cooperación internacional y manteniendo una mayor seguridad sanitaria escalable.