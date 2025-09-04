Mónica García anuncia la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva tras 15 años sin cambios

La ministra de Sanidad, Mónica García, atendiendo a los medios tras su visita al Centro Municipal de Salud del Ayuntamiento de Coslada (Madrid). - B THEVENIN

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que su departamento trabaja en la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, con el objetivo de adaptar a las necesidades presentes un texto que lleva 15 años sin cambios.

"Hoy la salud sexual exige respuestas nuevas: educación integral para jóvenes, prevención y diagnóstico precoz de ITS, atención a la menopausia y a la diversidad sexual y de género", ha destacado durante su visita al Centro Municipal de Salud del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva.

En declaraciones a los medios, la ministra ha subrayado que "la salud sexual es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es también educación, prevención, igualdad, placer y derechos en positivo". Además, ha defendido una visión amplia y positiva de la salud sexual, entendida como un componente esencial del bienestar individual y colectivo.

"Es un instrumento para vivir mejor, más sanos y más felices, ya seas joven o mayor, hombre, mujer, vivas solo, en pareja o en cualquier otra forma de convivencia", ha expresado.

En esta línea, ha reafirmado el compromiso de su ministerio, recordando que, en los últimos años, ha avanzado en materias clave como los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la visibilización de la menopausia en el debate público y la respuesta al incremento de infecciones de transmisión sexual desde un enfoque basado en derechos.